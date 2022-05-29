Водіям у Німеччині обмежать швидкість: як це вплине на українців, та до чого тут ембарго

У багатьох ефективність таких обмежень викликає сумніви

Обмеження може завдати нищівного удару любителям гострих відчуттів та швидкої їзди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Керівництво Євросоюзу виступило з ініціативою запровадити обмеження швидкості на німецьких автобанах до 130 км за годину. Таким чином хочуть знизити споживання пального в Німеччині.

Про це повідомляє Pravda.Sk.

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Заклики обмежити швидкість на автобанах звучать давно, однак якщо спочатку йшлося про безпечний рух на дорозі, то зараз ситуація орієнтована на теперішні реалії, а саме — підготовку до ембарго на російську нафту. Зауважимо, її імпорт таки планують припинити до кінця 2022 року. Тож зменшення споживання бензину та дизеля допоможе легше подолати складний період.

Спершу, звісно, обмеження буде тимчасовим, щоб це питання ретельно вивчити, а згодом дозволену швидкість на автомагістралях можуть зменшити і в інших країнах ЄС.

Німці сумніваються в ефективності такого способу

У німецьких автоклубах ставлять під сумнів ефективність такого рішення. За статистикою, 80% водіїв у Німеччині і так їздять автобанами зі швидкістю менше 130 км/год і лише 2% — перевищують 160 км/год.

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Тобто підсумки показують, що за рік можна заощадити лише 2 млн тонн пального, тобто його споживання знизиться лише на 0,26%.

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