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Дефіцит пального в розпалі: українці потерпають від нових схем на заправках

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 20:00
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Все більше українців жаліються на недобросовісних працівників АЗС та махінації з пальним
Водіям варто бути готовими до будь-яких несподіванок
Водіям варто бути готовими до будь-яких несподіванок / Фото: Getty Images, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Поки ситуація з наявністю бензину й дизелю на заправках нестабільна, окремі мережі АЗС вирішили на цьому підзаробити.

Водії часто натрапляють на різноманітні схеми, пов’язані з реалізацією пального, ухиленням від сплати податків, завищенням цін. Редакція "Сьогодні" зібрала кілька історій від тих, хто постраждав внаслідок неправомірної діяльності бізнесу.

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Схема з пальним

Волонтер Павло Утвенко розповів, як він "вдало" заїхав заправитись на АЗС у Києві. На стеллі були нулі, а фактично в мережі дизель продавали по 65 грн/л. З’ясувалося, що на касі приймають лише готівку і лише без решти, тобто купити треба або 10 літрів за 650 грн, або 20 літрів за 1300 грн.

"Даю 650 грн і касир при мені сканує один з пачки талонів, які в неї на столі, і вибиває чек. Я його бачу й прошу, мені відмовляють. Починаю сабантуйчик, бо розумію, що різницю ціни купон-готівка вони кладуть собі в кишеню", – зазначив Павло Утвенко.

Однак на цьому конфлікт не завершився. Коли вже після оплати чоловік повернувся до авто, на колонці писало, що 10 літрів залиті в бак, а по факту – ні. На прохання залити в бак дизель чи повернути гроші йому відмовили, тож на місце викликали поліцію.

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"Люди в черзі прозріли і розвернулися. Заправку при мені закривають на обслуговування. До чого ця історія. Це мародерство під час війни. Крадіжка. Фінансові чорні операції", – наголосив Павло Утвенко.

Волонтер додав, що розраховує на поліцію Києва, але якщо правоохоронці не допоможуть, буде чесне рішення в умовах воєнного стану.

Павло Утвенко розповів про схему на АЗС: дивіться відео

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Схема з чеками

Водій з Одеси Ігор Мацкер розповів у соцмережах про іншу схему на місцевих заправках. Одна з відомих мереж АЗС збуває пальне за однією ціною, а в чеку для податкової пробиває іншу.

Наприклад, у конкретному випадку в чеку ціна на дизель вказана 44,74 грн/л. Втім розрахунок відбувається безготівково через додаток, і вже в застосунку літр того ж пального продають по 52,99 грн.

Українці зазвичай купують 10-20 літрів пального, тож з одного клієнта візьмуть не 447-889 грн, а 529-1059 грн. Тобто різниця становить 82-170 грн з людини.

"Комусь потім потрібен буде звіт по чеках, і буде складно. Кому війна, а кому – мати рідна", – обурився одесит.

Штрафи для порушників

Під час війни в Україні державні органи змушені були призупинити перевірки. Однак з огляду на численні махінації, Держпродспоживслужба та Держекоінспекція знову в роботі. Здійснюють позапланові перевірки на АЗС для виконання доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за заявками українців.

За результатами перевірок у 2022 році виявили, що на 73% заправок порушували цінову дисципліну. Мовиться про 87 заправок, які встигли відвідати працівники Держпродспоживслужби у різних областях України.

Порушників оштрафували на 2,5 млн грн та склали 49 приписів про виконання законних вимог щодо приведення цін до рекомендованих державою. До адміністративної відповідальності притягнули 98 посадовців, на яких наклали понад 200 тис. грн штрафів.

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, чого потрібно остерігатися українцям на ринку пального, адже у зв’язку з дефіцитом почастішали різноманітні шахрайські схеми. Експерт також розповів, чи можуть заправки виставляти вищі ціни на пальне, ніж дозволяє держава.

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