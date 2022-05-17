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Більше не обдиратимуть як липку? В Україні почали штрафувати зажерливі АЗС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 17:15
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Держпродспоживслужба перевірила, чи завищували ціни на пальне на українських заправках
Націнка на АЗС невдовзі може зникнути
Націнка на АЗС невдовзі може зникнути / Фото: Getty Images, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перевірили ціни на пальне в мережах АЗС.

Як пише видання enkorr, цей держорган уповноважений контролювати дотримання регульованих цін на продукцію.

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За результатами перевірок виявили, що на 73% заправок порушували цінову дисципліну. Мовиться про 87 заправок, які встигли відвідати працівники Держпродспоживслужби.

Порушували цінові вимоги майже в усіх областях України. Зокрема у таких:

  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Закарпатській;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Тернопільській;
  • Херсонській;
  • Черкаській.

Кого і де оштрафували?

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Лордкіпанідзе зауважив, що від початку 2022 року здійснили 119 перевірок. З них 80 були плановими ще до повномасштабного вторгнення Росії, а також 39 позапланових.

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Порушників оштрафували на 2,5 млн грн та склали 49 приписів про виконання законних вимог щодо приведення цін до рекомендованих державою. До адміністративної відповідальності притягнули 98 посадовців, на яких наклали понад 200 тис. грн штрафів.

Під час воєнного стану всі перевірки призупинили. Здійснюють лише позаплановий контроль за зверненням громадян та перевірки відповідно до доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Наразі держорган почав 52 позапланові перевірки на заправках. Завершили уже 5 перевірок, під час них на двох АЗС у Волинській та Рівненській областях інспекція зіткнулася з перешкоджанням діяльності. Підприємців оштрафували на 2,48 млн грн та наклали штрафи за підвищення цін.

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Здійснили моніторинг у Полтавській та Дніпропетровській області. На місцях виявили порушення цінової дисципліни, тож підприємців також оштрафували.

Махінації та спекуляції

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, чого потрібно остерігатися українцям на ринку пального. Мовиться про те, що у зв’язку з дефіцитом почастішали різноманітні шахрайські схеми.

Один з сучасних трендів – реалізація так званих талонів. Це інструмент, який зазвичай використовують для забезпечення пальним першочергово корпоративних клієнтів – вони купують бензин і дизель за безготівковим рахунком. Зараз ці талони перепродають фізособам, а ті часто спекулюють і збувають недійсний товар водіям, які хочуть заправити авто.

Ще одна проблема, яка виникає під час дефіциту – зниження якості продукції, бо з’являється багато підробок. Фальсифікат в Україні завжди був, але його якість вдалося вивести на прийнятний рівень. Зараз же якість суттєво знизилас, бо перестали купувати октанопідвищувальні присадки в Росії та Білорусі.

Відповідно ринок заповнив спиртовмісний сурогат. Дуже довго таке пальне не може простоювати. За неправильного зберігання воно ще й може заподіяти суттєву шкоду автомобілю.

"Сьогодні" також писали, що у Кабміні внесли зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива. Нововведення передбачають надання дозволу на виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4. Експерт розповів, чи можуть заправки виставляти вищі ціни на пальне, ніж дозволяє держава.

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