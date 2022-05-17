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Бензин за 90 грн – грабіж? Чи можуть АЗС виставляти такі ціни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 14:30
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Експерт розповів, чи можуть заправки виставляти вищі ціни на пальне, ніж дозволяє держава
Спекулянти наживаються під час бензинової кризи
Спекулянти наживаються під час бензинової кризи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час бензинової кризи українці стикаються з цінами на пальне на рівні 60, 80 і навіть 90 грн.Така ціна майже вполовину більша, ніж дозволено державою. Однак це не заважає спекулянтам і далі заробляти на українцях.

Чи обґрунтовані такі ціни, і хто має їх контролювати, "Сьогодні" розповів експерт ринку пального, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

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Спекулянти просто отримують прибутки на дефіциті

Як стверджує Куюн, ціна на бензин понад 45 грн – нічим не обґрунтована, і є прибутком різного роду спекулянтів.

"Ми ж бачимо митну вартість цих нафтопродуктів, почім воно заходить на кордоні. Ну звідки в нього ціна 60 грн? Пальне заходить по 38 грн, плюс додаємо 6-7 грн маржі, отримуємо 44-45 грн. Але не 60 грн. Це просто заробіток спекулянтів, грабіж людей", – наголосив експерт.

Він додав, що є постанова Кабміну, яка має силу закону, про державне регулювання цін. Є межа, вище якої не можна торгувати бензином. При цьому на заправках, які не виходять за цей рівень, стоять величезні черги, і люди можуть бути невдоволені тим, що бензину немає. А от до спекулянтів, які ігнорують обмеження, але і мають бензин, питань немає.

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Як зазначив Куюн, така ситуація дивує, як і те, що держава ніяк не реагує на спекулянтів.

"Потрібно дати сигнал ринку, що цього не можна робити. Це чиста спекуляція. Коли уряд надішле сигнал ринку, що ми каратимемо за це, то я впевнений, що впаде попит на спекулятивні оптові партії, адже саме вони, а не роздріб, піднімають ціни на пальне", – переконаний експерт.

Дефіцит бензину в Україні зачепив усю Європу

Раніше "Сьогодні" писали, що аби в Україні було пальне, потрібно перебудувати всю європейську систему перевезень нафтопродуктів.

Європа не була готовою до такого великого клієнта, як Україна. З цього ринку ніхто ніколи не постачав пальне до нашої країни, а отже, і не була налагоджена транспортна інфраструктура. Відповідно, учасники ринку пального вкладали ресурси у ті транспортні шляхи, які працювали.

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Сергій Куюн наголосив, що наша держава тепер змінює напрацьовані системи і будує нові шляхи. І це стосується не тільки європейського ринку, а і ринку всього світу.

"Тому Україна робить такі речі, які ніхто ніколи не робив. Це дуже непросто, але потенційно це можливо", – зауважив Куюн.

Крім того, пришвидшити процес перебудови може і нафтове ембарго проти Росії. Якщо Європа прийме рішення про повну відмову від російських нафтопродуктів, нафтові потоки потечуть у нових напрямках, і це означатиме великий перерозподіл.

Також ми розповідали, коли у Києві зникнуть черги за бензином, та яких спекуляцій з пальним слід остерігатись українцям.

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