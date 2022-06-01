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Дешевше вже не буде? Ціни на автогаз зробили новий ривок

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 11:03
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Розповідаємо, як за тиждень зросли ціни на гуртові партії автогазу
Що відбувається з цінами на автогаз
Що відбувається з цінами на автогаз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Станом на 30 травня ціни на різні види пального в Україні "зупинились". Та загалом травень був місяцем великого подорожчання, зокрема і автогазу. За останній тиждень травня ціни на гуртові партії автогазу суттєво зросли.

Про нові дані передає enkorr з посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

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Скільки коштує автогаз

Середня ціна на гуртові партії в останній день травня коливалася у межах 67 000-75 000 грн/т. Здорожчання відбулося суттєве, адже тиждень тому суми становили 52 000-70 000 грн/т.

"Ціна реалізації газу на аукціоні "Укргазвидобування" 31 травня перебували в діапазоні 77 200-80 000 грн/т (минулі торги пройшли в діапазоні 73400-77000 грн/т). Трейдери повідомляють, що охочих придбати дорогий газ було небагато", – йдеться у повідомленні.

Ціни по регіонах були такими:

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  • у центральних і північних областях – 70 000-74 000 грн/т (на 1 000-2 000 грн/т більше, ніж тиждень тому);
  • у західних – 68 000-74 000 грн/т (на 5 000-8 000 грн/т більше);
  • у східних – ціна залишилася на тому ж рівні, а саме 72 000-74 000 грн/т.

Водночас середня вартість імпортного автогазу на кордоні у другій половині травня склала $1 160/т (близько 37 000 грн/т)

За словами трейдерів, різниця вартості імпортного пального та його ціна на аукціонах виникає тому, що для покриття попиту його не вистачає.

"Попри подвійне збільшення постачань автогазу в країну, дефіцит на ринку лишається, тому й маємо такий розліт цін в десятки тисяч гривень на тонні", – пояснив один з трейдерів.

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Дуже високий попит на аукціонах "Укргазвидобування" є передусім через те, що там купують автогаз дрібні учасники ринку, які не можуть самостійно законтрактувати й привезти з-за кордону невеликі партії пального. Роздрібні мережі також можуть купувати невелику кількість ресурсу внутрішнього виробництва, оскільки різниця між ціною на стелі й вартістю на кордоні все ще дуже висока.

"При заміщенні дорогого внутрішнього ресурсу умовно дешевим імпортним однак лишається висока маржа, тож можна купувати і за 80 тис., особливо якщо стоїть питання зупинки заправок", – зазначив оператор однієї з газових мереж.

Як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою

Раніше "Сьогодні" писали, що директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що стрибок цін на бензин, який зараз спостерігається на українських заправках, це наслідок не лише дефіциту, а й ажіотажного попиту.

Експерт наголосив, що безліч водіїв стоять у кілометрових чергах на АЗС насправді не маючи критичної потреби в пальному. За словами Куюна, такі захмарні ціни на заправках – це вже наслідок високого попиту. І ймовірно ціни будуть через це ще вищими.

Ми також розповідали, за що в Україні з 23 травня почали штрафувати, і кому з 24 липня дозволили встановлювати платні номерні знаки.

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