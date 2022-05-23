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Штраф до 50 тис. грн повертається: за що можуть заплатити українські водії

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 10:56
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Розповідаємо, за які порушення з 23 травня на деяких водіїв знову накладатимуть штрафи
За які порушення водії вантажівок платитимуть знову
За які порушення водії вантажівок платитимуть знову / Фото: Колаж: Сьогодні,

Під час дії воєнного стану в Україні запроваджують деякі зміни для водіїв. З 16 травня відновилася робота частини WIM-комплексів ("зважування у русі"), однак штрафи на водіїв не накладалися. А з 23 травня за порушення габаритно-вагових норм почнуть штрафувати.

Про такі зміни для водіїв вантажівок повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

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Скільки доведеться заплатити за порушення

Відтепер якщо вантаж фури буде більшим від норми, штрафи накладатимуть за такою схемою:

  • якщо на 5-10% більше встановленої норми – 8 500 грн;
  • 10-20% – 17 000 грн;
  • 20-30% – 34 000 грн;
  • понад 30% – 51 000 грн.

Якщо вагові або габаритні параметри транспортних засобів перевищують норму, то в деяких випадках можна отримати спецдозвіл. За документом можна звернутися до одної з цих установ:

  • Центр надання адміністративних послуг;
  • відділ безпеки дорожнього руху управління Патрульної поліції;
  • представництво Укравтодору.

В Укртрансбезпеці нагадують, що в нашій країні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень. Ознайомитися з ними можна у відповідній постанові Кабміну.

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Українці почали масово скуповувати авто

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з початку воєнного стану в Україні попит на різні автомобілі зріс майже на 40%.

Українці тепер частіше шукають авто, які можна купити дуже швидко, а також зросла кількість запитів щодо транспорту за кордоном. Наприклад, у порівнянні з березнем 2021 року, у березні 2022 року кількість пошукових запитів у категорії "Автомобілі з Польщі" зросло на 13%. І це було ще до підписання закону про "нульове" розмитнення.

Найбільше зараз шукають те, що відповідає потребам ЗСУ та волонтерів. Власне, найактивнішими покупцями зараз є волонтери, благодійники та громадські організації. Вони переважно купують авто для потреб армії та гуманітарних перевезень.

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"Сьогодні" також пояснювали що після того, як на АЗС зник бензин, продажі електромобілів різко зросли. Однак є і інші чинники, які можуть призвести до дефіциту електрокарів.

Крім того, разом з експертом ми розповідали, як бензинова криза в Україні вплине на ціни на різні товари. Читайте і про те, як деякі АЗС намагаються нажитися на бензиновій кризі, і як на це реагує держава.

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