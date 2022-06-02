На UPG новые правила: сколько бензина теперь можно купить

Рассказываем, как сеть АЗС изменила лимиты на покупку горючего

Сколько бензина можно купить на UPG / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бензиновый кризис в Украине все еще продолжается, разные виды топлива постоянно дорожают, а АЗС пока не отменяют ограничения на его отпуск. Однако время от времени от различных сетей появляются обновления.

С 2 июня новые правила действуют на заправках UPG. В пресс-службе рассказали, сколько бензина теперь можно купить

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Как изменились лимиты

Следовательно, UPG обновила ограничения для частных лиц. Теперь условия такие:

если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида горючего ;

; если карты нет, то ему доступно только 10 литров.

Несколько другие правила установили на автогаз. Теперь они такие:

со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет ;

; без сканирования купить можно только 10 литров.

А вот для юридических лиц и ФЛП условия не изменились.

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"Для быстрого обслуживания рекомендуем загрузить и зарегистрировать приложение UPG перед выездом на АЗК", – добавили в пресс-службе.

Какие ограничения на других АЗС

Ранее мы рассказывали, что на заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 15 литров в одно авто. Но клиенты без карты Fishka заправиться не могут.

Кроме того, такой предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

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