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На UPG новые правила: сколько бензина теперь можно купить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 15:54
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Рассказываем, как сеть АЗС изменила лимиты на покупку горючего
Сколько бензина можно купить на UPG
Сколько бензина можно купить на UPG / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бензиновый кризис в Украине все еще продолжается, разные виды топлива постоянно дорожают, а АЗС пока не отменяют ограничения на его отпуск. Однако время от времени от различных сетей появляются обновления.

С 2 июня новые правила действуют на заправках UPG. В пресс-службе рассказали, сколько бензина теперь можно купить

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Как изменились лимиты

Следовательно, UPG обновила ограничения для частных лиц. Теперь условия такие:

  • если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида горючего;
  • если карты нет, то ему доступно только 10 литров.

Несколько другие правила установили на автогаз. Теперь они такие:

  • со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет;
  • без сканирования купить можно только 10 литров.

А вот для юридических лиц и ФЛП условия не изменились.

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"Для быстрого обслуживания рекомендуем загрузить и зарегистрировать приложение UPG перед выездом на АЗК", – добавили в пресс-службе.

Какие ограничения на других АЗС

Ранее мы рассказывали, что на заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 15 литров в одно авто. Но клиенты без карты Fishka заправиться не могут.

Кроме того, такой предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

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Читайте также о том, какие ограничения действуют на другие АЗС.

"Сегодня" также объясняли, как украинцы самостоятельно ухудшают ситуацию с бензиновым кризисом, и что будет после открытие заправок "Нафтогаза"

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