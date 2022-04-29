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Купити абсолютно ніде: в Україні зникне популярний вид бензину

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 10:39
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Розповідаємо, чому українці можуть залишитись без популярного виду пального на незрозумілий термін
АЗС починають ігнорувати обмеження уряду
АЗС починають ігнорувати обмеження уряду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом українцям доведеться забути про 92-й бензин, оскільки закупити його в Європі неможливо.

Про це "Сьогодні" заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

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Справа в тому, що виробляли цей вид палива лише на Кременчуцькому НПЗ, який виведений з ладу ракетним ударом з боку Росії.

Тепер використовують залишки бензину, які швидко закінчуються, і взяти його нема де.

Друга проблема, яка чекає українців – це загальний дефіцит палива на заправних станціях, особливо бензину.

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"За наявності пального у продажу будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а продаватимуть пальне корпоративним клієнтам за безготівковий розрахунок, але і тут вводитимуться обмеження. Наприклад, у вантажівку литимуть не більше 100 літрів дизеля, а в легковик – не більше 20 літрів за раз", – каже експерт.

Куюн наголошує, що частина мереж АЗС може просто почати ігнорувати урядові обмеження і підвищити ціни на пальне.

Вже на вихідних дрібні мережі заправок порушили вимоги уряду, а в серед уже і на заправках групи "Приват" пальне почало продаватися дорожче.

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Що чекає ринок пального?

На думку експертів Світового банку, ціни досягнуть "історично високих показників". Вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати її вдасться лише протягом 2023-2024 років.

Все це через війну з Росією, яко порушила логістику та виробничі процеси, зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

"Сьогодні" також писали, як зекономити на бензині і, розповідали, що на українських АЗС з’явився новий вид пального.

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