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Купить абсолютно негде: в Украине исчезнет популярный вид бензина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 10:39
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Рассказываем, почему украинцы могут остаться без популярного вида горючего на непонятный срок
АЗС начинают игнорировать ограничения правительства
АЗС начинают игнорировать ограничения правительства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время украинцам придется забыть о 92-м бензине, поскольку закупить его в Европе невозможно.

Об этом "Сегодня" заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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Дело в том, что производили этот вид топлива только на Кременчугском НПЗ, выведенном из строя ракетным ударом со стороны России.

Теперь используют остатки бензина, которые быстро заканчиваются, и взять его негде.

Вторая проблема, которая ждет украинцев, – это общий дефицит топлива на заправочных станциях, особенно бензина.

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"При наличии горючего в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам за безналичный расчет, но и здесь будут вводиться ограничения. Например, в грузовик будут лить не более 100 литров дизеля, а в легковушку – не более 20 литров за раз", – говорит эксперт.

Куюн отмечает, что часть сетей АЗС может просто начать игнорировать правительственные ограничения и повысит цены на топливо.

Уже на выходных мелкие сети заправок нарушили требования правительства, а со среды уже и на заправках группы "Приват" топливо начало продаваться дороже.

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Что ждет рынок топлива?

По мнению экспертов Всемирного банка, цены достигнут "исторически высоких показателей". Стоимость энергоносителей вырастет более чем на 50% в течение 2022 года, а стабилизировать ее удастся только в течение 2023-2024 годов.

Все это из-за войны войны с Россией, нарушившей логистику и производственные процессы, отмечается, что такое масштабное подорожание рынок топлива переживает впервые с 2013 года.

"Сегодня" также писали, как сэкономить на бензине, и рассказывали, что на украинских АЗС появился новый вид топлива.

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