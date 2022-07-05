Ціни рухнули нижче психологічої позначки – яке пальне різко подешевшало на АЗС

Розповідаємо, що відбувається на популярних українських заправках у вівторок, 5 липня

Ціни на АЗС різко змінилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні ціна на автогаз на заправках впала нижче позначки 38 грн/л, середній показник 5 липня становить 37,66 грн/л (вартість знизилась на 52 копійки).

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" для видання Enkorr.

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На АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л – до 36,99 і 36,98 грн/л, а мережа KLO знизила ціну на цілих 1,39 грн/л до 36,40 грн/л.

Здешевшав автогаз і в мережах Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" та інших.

Ситуація у вівторок виглядає так:

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Ціни на автогаз 5 липня / Фото: скріншот

Що з цінами на інше пальне?

Бензин марки А-95+ досі є найдефіцитнішим і на заправках його буквально не знайти.

А-95 в середньому коштує 50,61 грн/л, а за дизпаливо доведеться віддати 56.39 грн/л. Досить популярний серед українців А-92 в середньому коштує на АЗС 49,50 грн/л.

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Ситуація на окремих АЗС виглядає так:

Ціни на бензин та дизпаливо 5 липня / Фото: скріншот

Що буде на заправках у серпні?

За прогнозами експертів, незабаром ціни на пальне знижуватимуться, оскільки шляхи для постачання ресурсу з Європи вже налагоджені і дефіцит поступово стихає.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що станом на початок липня кількість імпортерів більша у 2,5 рази, ніж було до початку повномасштабної війни з РФ.

Однак навіть це не означає, що криза більше не буде поглиблюватись, оскільки з серпня по жовтень в Україні тривають жнива.

Про те, що буде з ринком, коли вони почнуться, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається із лімітами на купівлю бензина на АЗС і розповідали, що буде з бензиновою кризою найближчим часом.