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Июль изменит рынок топлива: что будет с бензиновым кризисом в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 12:47
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Эксперт рассказал, когда ждать окончательной стабилизации на рынке топлива
Украинцев ждут изменения на рынке топлива
Украинцев ждут изменения на рынке топлива / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Июль принесет украинцам много нововведений и может кардинально изменить некоторые сферы нашей жизни. Не исключение и топливный рынок.

О том, чего ждать на этом поприще, "Сегодня" спросили у экспертов.

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За последние несколько недель ситуация на украинских АЗС менялась разнонаправленно. Например, в западных областях говорят, что очереди практически исчезли, а в центре они сохраняются, хотя топлива и стало больше.

По словам экспертов, все факторы говорят о том, что рынок понемногу стабилизируется и в июле ситуация с бензином должна улучшиться.

В первые дни июля цены на горючее могут снизиться сразу на 1-2 грн за литр, но расслабляться рано.

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"Ситуация будет оставаться достаточно шаткой. Во-первых, в Европе и мире нарастает дефицит топлива из-за нехватки перерабатывающих мощностей и отказа от российских энергоресурсов. Во-вторых, в связи с началом уборки урожая давление на транспортную инфраструктуру будет возрастать. В-третьих, война несёт с собой риски новых ударов по отраслевой инфраструктуре", – прокомментировал нам директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, напряженность будет сохраняться до октября, пока не кончится высокий сезон потребления.

Отмена ограничений на бензин

Популярная сеть заправок WOG с 1 июля снимает все ограничения на отпуск горючего.

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Это касается всех видов топлива на всех заправках на территории Украины, но действует нововведение только для участников программы лояльности PRIDE.

Отмечается, что владельцы карты сети могут купить автогаз за наличные деньги и банковские карты на заправках, которые реализуют топливо исключительно по безналичному расчету.

"Сегодня" ранее писали, как "Нафтогаз" планирует перевернуть рынок топлива, и рассказывали, какие изменения ждут украинских водителей в июле.

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