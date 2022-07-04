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Водіям варто приготуватися: що станеться з бензиновою кризою в серпні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 15:06
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Експерт пояснив, коли саме буде піковий попит на пальне в Україні, і чому розслаблятися не варто
Що буде з бензиновою кризою через місяць
Що буде з бензиновою кризою через місяць / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Різні експерти прогнозують, що незабаром ціни на пальне знижуватимуться, оскільки шляхи для постачання ресурсу з Європи вже налагоджені і дефіцит меншає. Проте розслаблятися не можна, бо великий попит на пальне ще попереду.

Про це попередив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, та пояснив 24 каналу, чому так станеться.

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Існує ризик посилення дефіциту

За словами Куюна, зараз ситуація покращилася, бо ще в травні держава скасувала регулювання цін на пальне, а також об'єми ресурсу в країні збільшилися. Станом на початок липня кількість імпортерів більша у 2,5 рази, ніж було до початку повномасштабної війни з РФ.

Але навіть таке покращення не означає, що криза більше не буде поглиблюватись. Як пояснив експерт, з серпня по жовтень в Україні тривають жнива. І коли вони почнуться, то навантаження на транспортну інфраструктуру збільшиться.

"В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше", – зазначив Куюн.

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До того ж в країні триває війна, і непередбачувані чинники можуть також сильно впливати на бензинову кризу. Експерт наголосив, що російський ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Зокрема, нещодавно були нові удари по нафтопереробних заводах. І передбачити чи будуть вони знову, неможливо.

Є ще один чинник, від якого залежить багато, а зокрема те, що дефіцит пального виникне і в Європі. Зараз країни намагаються відмовитися від російської нафти, а тому їм самим потрібні будуть нові джерела пального.

"Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне", – зауважив Куюн.

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Лімітів на АЗС більше не буде?

Раніше "Сьогодні" писали, що за словами Андрія Геруса, голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, скоро обмеження на купівлю пального зникнуть.

"У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", – заявив Герус.

Він додав, що російський агресор намагався створити глибоку кризу пального в Україні, однак у РФ не вийшло це реалізувати, і вже не вийде. В України вже є план поставок з-за кордону, і логістика з різними країнами налагоджується.

Раніше ми детально розписали, які ліміти діють на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта" і OKK, а також які ціни виставили українські заправки 4 липня і з чим це пов'язано.

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