Цены на популярный вид топлива летят в пропасть – где дешевле всего

Рассказываем, какие цены выставили украинские заправки 4июля и с чем это связано

Цены на автогаз в Украине резко пошли вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Розничные сети автозаправочных станций снова снизили цены на автомобильный газ.

Об этом говорится в ежедневном мониторинге консалтинговой группы "А-95" для издания Enkorr.

Реклама

Больше всего снизила цену запорожская сеть ZOG, там автогаз подешевел сразу на 5 грн. и стоит 37 грн./л.

Сеть SOCAR просит за литр 37,98 грн/л, там горючее подешевело на 2 грн, также цена снизилась и на АЗС "Нефтек" и "Авантаж", – до 39,99 и 35,95 грн/л.

На днепропетровской сети VostokGaz стоимость упала на 3,5 грн. – до 37,39 грн/л.

Реклама

На 1 грн снизили цену следующие сети:

"Укргаздобыча" – 38 грн/л;

Mango – 39,49 грн/л;

Rodnik – 36,99 грн/л.

В понедельник, 4 июля, средняя цена автогаза в Украине составила 38,18 грн/л.

В консалтинговой группе такое снижение цен объясняют увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

Реклама

Что будет с бензиновым кризисом в июле?

Ранее эксперты "Сегодня" рассказали, что за последние несколько недель ситуация на украинских АЗС менялась разнонаправленно и в июле ситуация с бензином должна улучшиться.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что в начале месяца цены на топливо могут снизиться сразу на 1-2 грн за литр, но расслабляться рано.

Куюн подчеркнул, что ситуация будет оставаться достаточно шаткой. Он считает, что напряженность будет сохраняться до октября, пока не закончится высокий сезон потребления.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с лимитами на покупку горючего на АЗС и рассказывали, какие изменения для водителей ввела популярная сеть заправок WOG.