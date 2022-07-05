Цены рухнули ниже психологической отметки – какое топливо резко подешевело на АЗС

В Украине цена на автогаз на заправках упала ниже отметки 38 грн/л, средний показатель 5 июля составляет 37,66 грн/л (стоимость снизилась на 52 копейки).
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" для издания Enkorr.
На АЗС ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л до 36,99 и 36,98 грн/л, а сеть KLO снизила цену на целых 1,39 грн./л до 36,40 грн./л.
Подешевел автогаз и в сетях Shell, "БРСМ-Нефть", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" и других.
Ситуация во вторник выглядит так:
Что с ценами на другое горючее?
Бензин марки А-95+ до сих пор самый дефицитный и на заправках его буквально не найти.
А-95 в среднем стоит 50,61 грн/л, а за дизтопливо придется отдать 56.39 грн/л. Весьма популярный среди украинцев А-92 в среднем стоит на АЗС 49,50 грн/л.
Ситуация на отдельных АЗС выглядит так:
Что будет на заправках в августе?
По прогнозам экспертов, скоро цены на топливо будут снижаться, поскольку пути поставки ресурса из Европы уже отлажены и дефицит постепенно стихает.
Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что по состоянию на начало июля количество импортеров больше в 2,5 раза, чем было до начала полномасштабной войны с РФ
Однако даже это не означает, что кризис больше не будет усугубляться, поскольку с августа по октябрь в Украине продолжается жатва.
О том, что будет с рынком, когда она начнется, читайте в нашем материале.
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