Бензиновий шок ще триває? Що відбувається з цінами на пальне у Польщі

Розповідаємо, скільки коштують різні види пального у Польщі після рекордного здорожчання

Які ціни на бензин у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через відмову від російської нафти у Польщі на початку червня сталося велике зростання вартості пального. Деякі види бензину зросли в ціні так, як ніколи раніше.

"Сьогодні" зібрали дані на спеціалізованому сайті AutoCentrum та розповідають, скільки у Польщі коштувало пальне 8 червня.

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Ціни зросли, але не на все

Згідно з даними моніторингу цін, станом на 8 червня середня вартість пального у Польщі була такою:

А-95 – 7,83 злотих (54 грн);

– 7,83 злотих (54 грн); А-98 – 8,29 злотих (57,17 грн);

– 8,29 злотих (57,17 грн); дизпальне – 8,09 злотих (57,79 грн);

– 8,09 злотих (57,79 грн); автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

За кілька днів зросла вартість лише двох перших видів. Ціна на автогаз протягом тижня залишається незмінною, а от дизпаливо навіть трохи здешевшало.

Які ціни на бензин в Україні

В Україні днем раніше, 7 червня, ситуація по всій країні була такою:

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А-95+ – 52 грн за літр;

– 52 грн за літр; А-95 – 50,28 грн;

– 50,28 грн; А-92 – 49,63 грн;

– 49,63 грн; ДП – 56,57 грн;

– 56,57 грн; автогаз – 41,91 грн.

Читайте у нашому матеріалі, скільки коштує пальне на українських АЗС.

Як українцям придбати авто в Польщі до 2 тис. євро

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з часу скасування мита на авто (сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита) українці ввезли в державу понад 111 тис. підтриманих машин. Більшість і нині цікавиться придбанням недорогих автомобілів, особливо для української армії.

Так, до 2 000 євро (до 62,6 тис. грн) можна купити Suzuki Ignis 1.5 2004 року. Пробіг автомобіля вказано 214,7 тис. км, на бензині, з ручною коробкою передач.

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Дивіться, як виглядає цей автомобіль, яка його ціна, і які ще недорогі авто можна придбати у Польщі.

"Сьогодні" також писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом, і як і де українці, які переїхали в Польщу через війну, можуть отримати нову фінансову допомогу.