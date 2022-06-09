Бензиновий шок ще триває? Що відбувається з цінами на пальне у Польщі

Через відмову від російської нафти у Польщі на початку червня сталося велике зростання вартості пального. Деякі види бензину зросли в ціні так, як ніколи раніше.
"Сьогодні" зібрали дані на спеціалізованому сайті AutoCentrum та розповідають, скільки у Польщі коштувало пальне 8 червня.
Ціни зросли, але не на все
Згідно з даними моніторингу цін, станом на 8 червня середня вартість пального у Польщі була такою:
- А-95 – 7,83 злотих (54 грн);
- А-98 – 8,29 злотих (57,17 грн);
- дизпальне – 8,09 злотих (57,79 грн);
- автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).
За кілька днів зросла вартість лише двох перших видів. Ціна на автогаз протягом тижня залишається незмінною, а от дизпаливо навіть трохи здешевшало.
Які ціни на бензин в Україні
В Україні днем раніше, 7 червня, ситуація по всій країні була такою:
- А-95+ – 52 грн за літр;
- А-95 – 50,28 грн;
- А-92 – 49,63 грн;
- ДП – 56,57 грн;
- автогаз – 41,91 грн.
Читайте у нашому матеріалі, скільки коштує пальне на українських АЗС.
Як українцям придбати авто в Польщі до 2 тис. євро
Раніше "Сьогодні" розповідали, що з часу скасування мита на авто (сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита) українці ввезли в державу понад 111 тис. підтриманих машин. Більшість і нині цікавиться придбанням недорогих автомобілів, особливо для української армії.
Так, до 2 000 євро (до 62,6 тис. грн) можна купити Suzuki Ignis 1.5 2004 року. Пробіг автомобіля вказано 214,7 тис. км, на бензині, з ручною коробкою передач.
Дивіться, як виглядає цей автомобіль, яка його ціна, і які ще недорогі авто можна придбати у Польщі.
"Сьогодні" також писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом, і як і де українці, які переїхали в Польщу через війну, можуть отримати нову фінансову допомогу.