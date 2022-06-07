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Дешево і сердито: як українцям придбати авто в Польщі до 2 тис. євро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 18:51
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Розповідаємо, які варіанти автомобілів у Польщі пропонують їхні власники за таку ціну
До 2 тис. євро є можливість придбати доволі непогані автомобілі
До 2 тис. євро є можливість придбати доволі непогані автомобілі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З часу скасування мита на авто (сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита) українці ввезли в державу понад 111 тис. підтриманих машин. Більшість і нині цікавиться придбанням недорогих автомобілів, особливо для української армії.

"Сьогодні" розповість вам, які автомобілі можна придбати за ціною до 2000 євро (до 62,6 тис. грн).

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Підібрали ми для вас п'ять актуальних пропозицій на сайті www.ooyyo.com, де з огляду на характеристики автомобілів, місце їхнього розташування та ціну, можна вибрати недорогий транспортний засіб.

Suzuki Ignis 1.5 2004 року

Пробіг автомобіля вказано 214,7 тис. км, на бензині, з ручною коробкою передач. Вартість такої 1852 євро (57,9 тис. грн).

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Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Audi A4 1.9 TDI 1998 року.

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Пробіг автомобіля вказано 324 тис. км, на дизелі, з ручною коробкою передач. Вартість такої 1000 євро (31,3 тис. грн).

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Lancia Ypsilon 1.4 2005 року

Пробіг автомобіля вказано 223 тис. км, на бензині, з ручною коробкою передач. Вартість такої 1852 євро (60,6 тис. грн).

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Chrysler Stratus 2.5 1999 року.

Пробіг кабріолету вказано 200 тис. км, на бензині, з автоматичною коробкою передач. Вартість такої 1939 євро (57,9 тис. грн).

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Opel Meriva 1.3 CDTi 2006 року.

Пробіг автомобіля вказано 326 тис. км, на бензині, з ручною коробкою передач. Вартість такої 1830 євро (57,2 тис. грн).

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Варіант автомобіля
Варіант автомобіля / Фото: скріншот

Цінові сплески на бензин у Польщі

Поки на українських АЗС відносне "затишшя" з цінами, польський ринок переживає великі цінові сплески. На початку червня вартість деяких видів бензину побила рекорди.

Наприклад, станом на 6 червня середня вартість пального у Польщі була така:

  • А-95 – 7,76 злотих (53,60 грн);
  • А-98 – 8,27 злотих (57,12 грн);
  • дизпальне – 8,37 злотих (57,81 грн);
  • автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

А 5 червня ціна А-95 бензину становила 7,69 злотих (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн).

Як писали "Сьогодні", таке зростання вартості бензину зумовлене тим, що Польща відмовилася від російської нафти.

"Сьогодні" також писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом.

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