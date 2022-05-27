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Правило отменили: что водители смогут делать уже летом

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 10:19
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Рассказываем, что будет позволено делать водителям всех транспортных средств
Новое правило для водителей будет действовать с июля
Новое правило для водителей будет действовать с июля / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Во время военного положения в Украине для водителей отменяют, возвращают и вводят новые правила. Недавно за нарушение габаритно-весовых норм снова начали штрафовать. А теперь Кабмин принял новое постановление о платных номерных знаках.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, теперь их могут устанавливать все водители.

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Что изменилось

Постановление Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам теоретической и практической подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств" вступило в силу 24 мая.

Согласно ему, с 24 июля платные номерные знаки можно будет устанавливать на все транспортные средства. Сейчас же их можно установить только на легковые автомобили.

Чтобы проверить стоимость такого номерного знака, можно воспользоваться услугой на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Так, самый дешевый знак с определенной комбинацией цифр будет стоить 4 800 грн. Например, знак из четырех цифр, три из которых одинаковы и расположены подряд, будет стоить 12 000 грн. Самые дорогие комбинации будут стоить до 36 000 грн.

Постановлением предусмотрены и другие изменения

Раньше мы писали, что с 24 июля водительские права будут выдаваться по-новому. В общем, кандидатам в водители нужно будет сделать пять шагов, чтобы получить права:

  • прослушать теоретический курс в автошколе и получить свидетельство срока действия 1 год;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти практическую подготовку в автошколе;
  • сдать экзамен в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 2 года;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

АЗС обновляют лимиты на горючее

"Сегодня" уже писали, что о новых правилах на своих заправках во время бензинового кризиса сообщила сеть UPG. Заправить одно авто на этой АЗС можно раз в сутки.

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За наличные, банковскую карту, Скриньку, топливную карту (денежный кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

  • 40 литров upg95;
  • и 40 литров upgДП в легковой транспорт; и 100 литров в крупногабаритный.

Онлайн Скринькой, талонами, топливной картой (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

  • 40 литров А-95;
  • и 40 литров euroДП в легковой транспорт; и 100 литров в крупногабаритный.

На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают горючее в канистры.

Кроме того, мы рассказывали, на сколько подорожал автогаз, и о какой мошеннической схеме сеть WOG предупредила своих клиентов.

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