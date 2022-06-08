Бензину немає, а ціни застигли в очікуванні: яка ситуація на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Ледь не на всіх українських АЗС 8 червня спостерігається дефіцит газу та брак А-95+. На популярних заправках мережі WOG, в додаток до цього, немає навіть пального А-92.
"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує пальне на провідних українських заправках.
Загалом, за даними AutoRia, середня вартість (станом на 7 червня) на А-95+ в Україні становить 52 грн за літр (зросла порівняно з іншим днем на 52 коп.), А-95 — 50,28 грн (не змінилася), А-92 — 49,63 грн (вартість зросла на 9 коп.), ДП — 56,57 грн (вартість зросла на 15 коп.), газ — 41,91 грн (вартість знизилася на 2 коп.)
Скільки коштує пальне на українських АЗС?
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|45,68 грн
|А-92
|50 грн
|-
|-
|-
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
WOG змінила ліміти на бензин
З 3 червня на WOG бензин продають за новими правилами.
Для всіх клієнтів, які хочуть купити пальне, все ще потрібна картка лояльності PRIDE. За її наявності купити пальне можна з такими умовами:
- 20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;
- 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;
- 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.
"Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 літрів пального на добу за талонами, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки", – пояснили в компанії.
Важливо, що протягом одного візиту на заправку купувати пальне з різних карток PRIDE заборонено.
Раніше ми писали, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.