Бензину немає, а ціни застигли в очікуванні: яка ситуація на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на провідних українських заправках

Яка вартість бензину на АЗС 8 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ледь не на всіх українських АЗС 8 червня спостерігається дефіцит газу та брак А-95+. На популярних заправках мережі WOG, в додаток до цього, немає навіть пального А-92.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує пальне на провідних українських заправках.

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Загалом, за даними AutoRia, середня вартість (станом на 7 червня) на А-95+ в Україні становить 52 грн за літр (зросла порівняно з іншим днем на 52 коп.), А-95 — 50,28 грн (не змінилася), А-92 — 49,63 грн (вартість зросла на 9 коп.), ДП — 56,57 грн (вартість зросла на 15 коп.), газ — 41,91 грн (вартість знизилася на 2 коп.)

Скільки коштує пальне на українських АЗС?

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 45,68 грн А-92 50 грн - - - газ 42 грн - - -

WOG змінила ліміти на бензин

З 3 червня на WOG бензин продають за новими правилами.

Для всіх клієнтів, які хочуть купити пальне, все ще потрібна картка лояльності PRIDE. За її наявності купити пальне можна з такими умовами:

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20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;

– при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE; 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;

– при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку; 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

"Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 літрів пального на добу за талонами, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки", – пояснили в компанії.

Важливо, що протягом одного візиту на заправку купувати пальне з різних карток PRIDE заборонено.

Раніше ми писали, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.