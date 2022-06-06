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Бесплатная растаможка авто из Европы: какие машины выбирают украинцы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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6 июня, 17:41
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Рассказываем, какие автомобили из-за границы привозят украинци и сколько авто уже растаможили
Украинцы растаможили 111 тыс."евроблях"
Украинцы растаможили 111 тыс."евроблях" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, украинцы активно пригоняют автомобили и пользуются бесплатной растаможкой. Так, за время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс.поддержаных авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Доля автомобилей двадцатых годов выпуска среди всего количества составила всего 1,3%. Средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составляет 14 лет.

Чаще всего в Украину из-за границы привозили авто таких марок:

  • VOLKSWAGEN Passat – 7 тыс.020 шт;
  • VOLKSWAGEN Golf – 6 тыс. 510;
  • RENAULT Megane – 5 тыс. 716;
  • SKODA Octavia – 4 тыс. 558 шт;
  • FORD Focus – 3 тыс. 023 шт;
  • VOLKSWAGEN Touran – 2 тыс. 882 шт;
  • AUDI A6 – 2 тыс. 813 шт;
  • AUDI A4 – 2 тыс. 770 шт;
  • OPEL Zafira – 2665 шт;
  • OPEL Astra – 2518 шт.

Отмечается также, что всего с начала 2022 года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

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Украинцам вернут пошлины и налоги

Верховной Раде предложили вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импортные товары, в том числе и на автомобили. Это может произуйти чуть больше чем через месяц — 1 июля.

Депутаты могут возобновить налогообложение, которое было отменено:

  • на товары, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину; на транспортные средств, ввозимые гражданами.

Ранее мы рассказывали, почему украинцы могут столкнуться с дефицитом электромобилей, и писали, что будет происходить с экономикой Украины после большой войны с РФ.

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