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За границу и по Украине: куда "Укрзализныця" отправляет поезда 9 марта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 09:53
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Рассказываем, как оставить опасное место на поезде в среду, 9 марта
Расписание рейсов на 9 марта
Расписание рейсов на 9 марта / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" продолжает запуск эвакуационных рейсов по всей стране и за границу.

Расписание на 9 марта компания опубликовала в своих соцсетях.

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Из Киева будут двигаться следующие поезда:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов;
  • 17:00 – №743 Киев – Львов;
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов;
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп;
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса;
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель;
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
  • 22:10 – №17 Харьков – Ужгород;
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
  • 22:37 – №91 Киев – Львов;
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий;

Рейсы по станции Харьков:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 15.02 Харьков-Ужгород;

Рейсы по станции Днепр:

  • 14:00 – №732 Днепр – Львов;
  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов;

Рейсы по станции Запорожье:

  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов;

Рейсы по станции Винница:

  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов;
  • 20:50 – №716 Львов – Киев;
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп;

Также назначаются дополнительные эвакуационные рейсы по разным станциям:

  • 10:40 – №239/240 Харьков – Львов;
  • 10:30 – №911/912 Днепр – Хелм;
  • 11:00 – №203/204 Днепр – Чоп;
  • 15:00 – №213/212 Днепр – Трускавец;
  • 11:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 12:20 – №223/224 Запорожье – Львов;
  • 16:05 – №227/228 Запорожье – Ковель;
  • 10:30 – №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Выезд за границу:

  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Ежедневные поезда для украинских беженцев назначает Словакия. Они начинают курсировать с 9 марта и будут отправляться со станции Чиерна над Тисоу (Словакия) в 7:00, а будут прибывать в Чоп в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

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Еще один маршрут запускает ОЖД, совместно с Дунайским пароходством. Это маршрут Одесса – Тульча (Румыния). Поезд отправиться 9 марта в 23:23 с одесского вокзала в Измаил, а там состоится пересадка на катер в Тульчу (прибытие в Румынию в 10:30).

В дальнейшем катерные отправки из Измаила в Тульчу будут выполняться в 14:00-15:30.

"Укрзализниця" помогает украинцам

"Укрзализниця" запускает сервис по отправке гуманитарной помощи из западных областей Украины на восток.

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Он назівается "#железная_помощь" и о его создании сообщил глава правления компании Александр Камышин.

По словам Камышина, по состоянию на 5 марта было перевезено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонах.

Однако в компании отмечают, что перевозят только гуманитарные грузы и не касаются оружия.

"Сегодня" также писали, какие правила перевозка домашних животных в поезде и рассказывали, какие страны сделали для украинцев бесплатный проезд на поезде.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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