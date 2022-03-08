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Как во время войны выехать за границу — список рейсов "Укрзализныци" 8 марта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 08:47
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Рассказываем, как можно покинуть страну по железной дороге 8 марта
Эвакуационные рейсы за границу
Эвакуационные рейсы за границу / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 8 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.

О расписании и направлениях движения компания сообщила в Facebook.

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Итак, 8 марта курсируют следующие поезда:

  • № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
  • № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

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Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

В Бельгии перевозят украинцев без платы за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

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Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы писали, какие эвакуационные рейсы запустила "Укрзализныця" по территории Украины.

Также мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, и как в целом оформить статус беженца.

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