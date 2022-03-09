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За кордон і по Україні: куди "Укрзалізниця" відправляє поїзди 9 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 09:53
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Розповідаємо, як залишити небезпечне місце на потязі у середу, 9 березня
Розклад рейсів на 9 березня
Розклад рейсів на 9 березня / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" продовжує запуск евакуаційних рейсів по всій країні та за кордон.

Розклад на 9 березня компанія опублікувала у своїх соцмережах.

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З Києва рухатимуться такі потяги:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів;
  • 17:00 – №743 Київ – Львів;
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук;
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів;
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець;
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп;
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса;
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель;
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці;
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород;
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці;
  • 22:37 – №91 Київ – Львів;
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький;

Рейси по станції Харків:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 14:00 – ІС+ Харків – Львів;
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харків – Рахов;
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро;
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 15.02 Харків-Ужгород;

Рейси по станції Дніпро:

  • 14:00 – №732 Дніпро – Львів;
  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів;

Рейси по станції Запоріжжя:

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів;

Рейси по станції Вінниця:

  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ;
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів;
  • 20:50 – №716 Львів – Київ;
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець;
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп;

Також призначаються додаткові евакуаційні рейси по різним станціям:

  • 10:40 – №239/240 Харків – Львів;
  • 10:30 – №911/912 Дніпро – Хелм;
  • 11:00 – №203/204 Дніпро – Чоп;
  • 15:00 – №213/212 Дніпро – Трускавець;
  • 11:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
  • 12:20 – №223/224 Запоріжжя – Львів;
  • 16:05 – №227/228 Запоріжжя – Ковель;
  • 10:30 – №916/915 Кривий Ріг – Хелм.

Виїзд за кордон:

  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Щоденні потяги для українських біженців призначає Словаччина. Вони починають курсувати з 9 березня і вирушатимуть зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) о 7:00, а прибуватимуть до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

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Ще один маршрут запускає Одеська залізниця, спільно з Дунайським пароплавством. Це маршрут Одеса – Тульча (Румунія). Потяг вирушить 9 березня о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїлу, а там відбудеться пересадка на катер до Тульчі (прибуття до Румунії о 10:30).

Надалі катерні відправки з Ізмаїла до Тульчі виконуватимуться о 14:00-15:30.

"Укрзалізниця" допомагає українцям

"Укрзалізниця" запускає сервіс з відправлення гуманітарної допомоги із західних областей України на схід.

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Він має назву "#залізна_допомога" і про його створення повідомив голова правління компанії Олександр Камишин.

За словами Камишина, станом на 5 березня було перевезено 573 тонни гуманітарної допомоги у пасажирських вагонах та 50 товарних вагонів.

Однак у компанії наголошують, що перевозять лише гуманітарні вантажі і не торкаються зброї.

"Сьогодні" також писали, які правила перевезення домашніх тварин у потязі і розповідали, які країни зробили для українців безкоштовний проїзд у потязі.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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