За кордон і по Україні: куди "Укрзалізниця" відправляє поїзди 9 березня

Розповідаємо, як залишити небезпечне місце на потязі у середу, 9 березня

Розклад рейсів на 9 березня / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" продовжує запуск евакуаційних рейсів по всій країні та за кордон.

Розклад на 9 березня компанія опублікувала у своїх соцмережах.

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З Києва рухатимуться такі потяги:

12:06 – №45 Ужгород – Лиман;

13:34 – №114/142 Лиман – Львів;

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;

15:02 – №55 Київ – Рахів;

17:00 – №743 Київ – Львів;

17:12 – №13 Київ – Солотвино;

17:42 – №792 Київ – Кременчук;

17:42 – №790 Київ – Кропивницький;

18:30 – №81 Київ – Ужгород;

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;

19:48 – №95 Київ – Рахів;

20:05 – №29 Київ – Ужгород;

20:12 – №49 Київ – Трускавець;

20:21 – №59 Київ – Чоп;

20:21 – №57 Київ – Ворохта;

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;

21:15 – №105 Київ – Одеса;

21:22 – №97 Київ – Ковель;

22:03 – №149 Полтава – Чернівці;

22:10 – №17 Харків – Ужгород;

22:22 – №7 Київ – Чернівці;

22:37 – №91 Київ – Львів;

22:47 – №46 Лиман – Ужгород;

23:46 – №771 Київ – Хмельницький;

Рейси по станції Харків:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород;

14:00 – ІС+ Харків – Львів;

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;

15:09 – №15 Харків – Рахов;

19:27 – №795 Харків – Дніпро;

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

21:43 – №7 Харків – Одеса;

22:40 – №45 Ужгород – Лиман;

15.02 Харків-Ужгород;

Рейси по станції Дніпро:

14:00 – №732 Дніпро – Львів;

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів;

Рейси по станції Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів;

Рейси по станції Вінниця:

16:41 – №772 Хмельницький – Київ;

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;

18:07 – №055 Київ – Рахів;

20:50 – №716 Львів – Київ;

21:45 – №081 Київ – Ужгород;

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;

23:17 – №049 Київ – Трускавець;

23:26 – №057 Київ – Ворохта;

23:26 – №059 Київ – Чоп;

Також призначаються додаткові евакуаційні рейси по різним станціям:

10:40 – №239/240 Харків – Львів;

10:30 – №911/912 Дніпро – Хелм;

11:00 – №203/204 Дніпро – Чоп;

15:00 – №213/212 Дніпро – Трускавець;

11:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;

12:20 – №223/224 Запоріжжя – Львів;

16:05 – №227/228 Запоріжжя – Ковель;

10:30 – №916/915 Кривий Ріг – Хелм.

Виїзд за кордон:

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Щоденні потяги для українських біженців призначає Словаччина. Вони починають курсувати з 9 березня і вирушатимуть зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) о 7:00, а прибуватимуть до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

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Ще один маршрут запускає Одеська залізниця, спільно з Дунайським пароплавством. Це маршрут Одеса – Тульча (Румунія). Потяг вирушить 9 березня о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїлу, а там відбудеться пересадка на катер до Тульчі (прибуття до Румунії о 10:30).

Надалі катерні відправки з Ізмаїла до Тульчі виконуватимуться о 14:00-15:30.

"Укрзалізниця" допомагає українцям

"Укрзалізниця" запускає сервіс з відправлення гуманітарної допомоги із західних областей України на схід.

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Він має назву "#залізна_допомога" і про його створення повідомив голова правління компанії Олександр Камишин.

За словами Камишина, станом на 5 березня було перевезено 573 тонни гуманітарної допомоги у пасажирських вагонах та 50 товарних вагонів.

Однак у компанії наголошують, що перевозять лише гуманітарні вантажі і не торкаються зброї.

"Сьогодні" також писали, які правила перевезення домашніх тварин у потязі і розповідали, які країни зробили для українців безкоштовний проїзд у потязі.