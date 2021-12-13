Windrose запускает новый рейс в Буковель: сколько стоят билеты

Рейсы по новому графику будут выполнять с 24 декабря

Стоить такие билеты будут от 2890 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания Windrose вводит ежедневные рейсы по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Киев. Они будут выполняться дважды в день. По такому маршруту украинцы смогут добраться на популярный горнолыжный курорт Буковель.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

Реклама

Рейсы по новому графику будут выполнять с 24 декабря. Кроме того, благодаря маршрутной сетке Windrose, украинцы из разных городов Украины могут за короткое время добраться до Киева, а оттуда уже в Буковель.

Для лыжников предлагают еще одну полезную услугу – перевозку горнолыжного/сноубордического снаряжения за дополнительную оплату. Стоит такая услуга – 12 долларов. Кроме того, для всех тарифов действует бесплатная перевозка 23 кг багажа и ручной клади до 7 кг.

Реклама

Стоить такие билеты будут от 2890 гривен. Например, на рейсы 24 декабря билеты стартуют от 3005 гривен. Цена зависит от дня недели, загруженности и тд.

/ Фото: скриншот

Кроме того, вместе с регулярными рейсами из столицы в горы, авиакомпания запускает еще и автобусные перевозки по маршруту "Аэропорт (Ивано-Франковск) – курорт Буковель" и обратно. Они, также, появятся с 24 декабря.

Реклама

Новые рейсы

Авиакомпания МАУ с 25 декабря запустит первый рейс Одесса – Ивано-Франковск – Одесса. Еженедельно рейс начнет курсировать с 16 января.

Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив.

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Ранее мы сообщали, что летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.

Напомним, Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.