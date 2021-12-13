Windrose запускає новий рейс до Буковеля: скільки коштують квитки

Українська авіакомпанія Windrose запроваджує щоденні рейси за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ. Вони виконуватимуться двічі на день. За таким маршрутом українці зможуть дістатися популярного гірськолижного курорта Буковель.
Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.
Рейси за новим графіком виконуватимуть з 24 грудня. Крім того, завдяки маршрутній сітці Windrose, українці з різних міст України можуть за короткий час дістатися Києва, а звідти вже до Буковеля.
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Для лижників пропонують ще одну корисну послугу – перевезення гірськолижного/сноубордичного спорядження за додаткову оплату. Коштує така послуга – 12 доларів. Крім того, для всіх тарифів діє безкоштовне перевезення 23 кг багажу та ручної поклажі до 7 кг.
Коштуватимуть такі квитки від 2890 гривень. Наприклад, на рейси 24 грудня квитки стартують від 3005 гривень. Ціна залежить від дня тижня, завантаженості та ін.
Крім того, разом із регулярними рейсами зі столиці в гори авіакомпанія запускає ще й автобусні перевезення за маршрутом "Аеропорт (Івано-Франківськ) – курорт Буковель" і назад. Вони також з'являться з 24 грудня.
Нові рейси
Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано-Франківськ – Одеса. Щотижня рейс розпочне курсувати з 16 січня.
Крім того, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів.
Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.
Раніше ми повідомляли, що влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Франції, Іспанії та Португалії.
Нагадаємо, Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.