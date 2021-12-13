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Windrose запускає новий рейс до Буковеля: скільки коштують квитки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 16:13
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Рейси за новим графіком виконуватимуть з 24 грудня
Коштуватимуть такі квитки від 2890 гривень
Коштуватимуть такі квитки від 2890 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія Windrose запроваджує щоденні рейси за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ. Вони виконуватимуться двічі на день. За таким маршрутом українці зможуть дістатися популярного гірськолижного курорта Буковель.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.

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Рейси за новим графіком виконуватимуть з 24 грудня. Крім того, завдяки маршрутній сітці Windrose, українці з різних міст України можуть за короткий час дістатися Києва, а звідти вже до Буковеля.

Для лижників пропонують ще одну корисну послугу – перевезення гірськолижного/сноубордичного спорядження за додаткову оплату. Коштує така послуга – 12 доларів. Крім того, для всіх тарифів діє безкоштовне перевезення 23 кг багажу та ручної поклажі до 7 кг.

Коштуватимуть такі квитки від 2890 гривень. Наприклад, на рейси 24 грудня квитки стартують від 3005 гривень. Ціна залежить від дня тижня, завантаженості та ін.

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/ Фото: скріншот

Крім того, разом із регулярними рейсами зі столиці в гори авіакомпанія запускає ще й автобусні перевезення за маршрутом "Аеропорт (Івано-Франківськ) – курорт Буковель" і назад. Вони також з'являться з 24 грудня.

Нові рейси

Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано-Франківськ – Одеса. Щотижня рейс розпочне курсувати з 16 січня.

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Крім того, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів.

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

Раніше ми повідомляли, що влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Франції, Іспанії та Португалії.

Нагадаємо, Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

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