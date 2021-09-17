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В 65 городах по всему миру планируют открыть сеть летающих такси

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
17 сентября, 12:22
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Станции должны появится в США, Германии, Великобритании и других странах
Hyundai и Urban-Air Port планирует создать сеть летающих такси
Hyundai и Urban-Air Port планирует создать сеть летающих такси / Фото: Bloomberg

Компания Hyundai и Urban-Air Port в ближайшие пять лет планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси. Первая станция может открыться в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Urban-Air Port заявляет, что это единственная компания, специализирующаяся исключительно на построении сетей для управления летающими такси и грузовыми дронами.

"Сектор стремительно растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательными аппаратами и дронами в городах скоро станет реальностью, но этого не произойдет, если у нас нет инфраструктуры на земле и в воздухе", – говорит основатель Urban-Air Port Рики Сандху.

Где планируют создать станции

  • Великобритания;
  • США;
  • Франция;
  • Германия;
  • Скандинавия;
  • Австралия;
  • Южная Корея;
  • Юго-Восточная Азия.

Первую станцию хотят открыть в Ковентри, Англия.

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Такси будут заряжаться с помощью водородных топливных элементов. Транспорт сможет развозить людей и в густонаселённых городских районах, а также в более отдалённых местах.

В Украине задумались над тем, чтобы перейти на электрокары

Меньше, чем через 10 лет вы не сможете купить ни старых, ни новых бензиновых и дизельных автомобилей из-за границы. Вместо них будут электромобили. Экологичность – их основное преимущество.

По закону и Соглашению об ассоциации с ЕС до 2030 года Украина обязана уменьшить выбросы в области транспорта на треть. Но старых бензиновых и дизельных автомобилей – никто не будет запрещать.

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