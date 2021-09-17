У 65 містах по всьому світу планують відкрити мережу літаючих таксі

Станції повинні з'явитися в США, Німеччині, Великобританії та інших країнах

Hyundai и Urban-Air Port планує створити мережу літаючих таксі / Фото: Bloomberg

Компанія Hyundai і Urban-Air Port в найближчі п'ять років планує створити мережу з більш ніж 200 літаючих таксі . Перша станція може відкритися в 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Urban-Air Port заявляє, що це єдина компанія, що спеціалізується виключно на побудові мереж для управління літаючими таксі і вантажними дронами.

"Сектор стрімко зростає, і ми знаємо, що майбутнє з електричними літальними апаратами і дронами в містах скоро стане реальністю, але цього не станеться, якщо у нас немає інфраструктури на землі і в повітрі", – каже засновник Urban-Air Port Ріки Сандхі.

Де планують створити станції

Велика Британія;

США;

Франція;

Німеччина;

Скандинавія;

Австралія;

Південна Корея;

Південно-Східна Азія.

Першу станцію хочуть відкрити в Ковентрі, Англія.

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Таксі будуть заряджатися за допомогою водневих паливних елементів. Транспорт зможе розвозити людей і в густонаселених міських районах, а також в більш віддалених місцях.

В Україні задумалися над тим, щоб перейти на електрокари

Менше, ніж через 10 років ви не зможете купити ні старих, ні нових бензинових і дизельних автомобілів з-за кордону. Замість них будуть електромобілі. Екологічність – їх основна перевага.

Згідно із законом та Угоди про асоціацію з ЄС до 2030 року Україна зобов'язана зменшити викиди в галузі транспорту на третину. Але старих бензинових і дизельних автомобілів – ніхто не заборонятиме.