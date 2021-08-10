Украинцы массово пересаживаются на б/у авто: топ-5 марок, привезенных из-за границы

В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество авто, ввезенных из-за границы. Только за последний месяц 54,5 тысяч поддержанных иномарок получили украинские номера.
Как сообщает Укравтопром, количество регистраций растаможенных авто превысило рынок новых авто в более чем 5,5 раз.
Какие авто украинцы ввозят из-за границы
Самой популярной маркой среди растаможенных авто стал Volkswagen (9,2 тыс. авто зарегистрировали в Украине за месяц).
Далее по рейтингу идут такие авто:
- Ford – 4,7 тысяч;
- Renault – 4,2 тысячи;
- Skoda – 3,6 тысяч.
- Opel – более 3,5 тысячи украинских номеров.
Самым популярным подержанным авто стал VOLKSWAGEN Passat – только за месяц зарегистрировали 3,3 тысячи авто этой модели.
К слову, в Украине за июнь произвели 745 единиц автомобильного транспорта. Это почти на четверть меньше показателя за май-2021, зато на 122% больше, чем в июне прошлого года.
Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.
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