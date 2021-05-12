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Зеленский подписал законы о льготной растаможке евроблях: как будут считать акциз

12 мая, 21:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По льготному механизму можно растаможить только один автомобиль одной категории одного владельца

Фото: коллаж Сегодня

Фото: коллаж Сегодня

Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На Банковой надеются, что будет временно упрощен механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, который поспособствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Теперь бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, ввезенные в Украину до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

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Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать 1000 евро.

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Там подчеркивают, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной. Однако по льготному механизму может быть растаможен только один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам Евро-2 и выше, происходят из государства-оккупанта (т.е. России) или ввозятся со временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

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Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законы № 1402-IX и № 1403-IX о "евробляхах", согласно им растаможка авто будет стоить 1000 евро.

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