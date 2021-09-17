Пересесть на электрокары до 2030 года – что ждет автовладельцев в Украине

Содержать бензиновое или дизельное авто уже крайне невыгодно, а скоро станет слишком дорого

Электрокары экономят деньги и берегут экологию. Коллаж "Сегодня"

В Украине всерьез задумались над тем, чтобы запретить ввоз бензиновых и дизельных авто. Не только старых, но и новых. В Европе тоже введут такие ограничения. Насколько близка эта перспектива, узнавали новости "Сегодня".

Выгодно ли переходить на электрокар

Три года назад Александр купил електрокар. Взял подержанный из Европы за 10 000 долларов. До того ездил на стареньком бензиновом. Экономию почувствовал с первых месяцев. Ранее на топливо тратил плюс-минус 5 000 гривен.

"Ценник, который я плачу за потребленную энергию, равен 700-600 гривен при том же километраже, при тех же условиях, и уже в 5-6 раз меньше", – говорит владелец электрокара Александр Котляр.

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Заряжает машину в собственном гараже. Когда ездит далеко – на станциях. Найти их можно на карте в специальном приложении.

Еще полтора года украинцев будут поощрять к покупке электрокаров льготами. Например, сейчас при ввозе не нужно платить пошлину и НДС. Александр говорит: это тоже ему сохранило копейку.

"Экономия денег на налоге это до 4000 долларов. За счет того, что нет НДС. И акциз на авто намного меньше, чем на другие авто", – отмечает Александр.

Для сравнения: на сегодня подержанное бензиновое авто из Европы 2000 года выпуска стоит полторы тысячи долларов. Еще почти столько же придется выложить за ввоз и растаможку. Бензин в месяц при условии, что ездить пятьдесят километров в день, обойдется минимум в 3000 гривен. Сейчас в Украине около 80% процентов автомобилей, завезенных из Европы.

Что произойдет с бензиновыми и дизельными авто

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Меньше, чем через 10 лет ни новых, ни старых бензиновых и дизельных автомобилей вы не сможете купить из-за границы. Вместо них будут электромобили. Главное преимущество электромобилей – экологичность. Сейчас их на автодорогах слишком мало. Зато много дизельных, загрязняющих атмосферу углекислым газом. Это и легковые, и грузовые машины.

По закону и Соглашению об ассоциации с ЕС до 2030 года Украина обязана уменьшить выбросы в области транспорта на треть. Но старых бензиновых и дизельных автомобилей – никто не будет запрещать.

"Те 14,5 млн автомобилей, которые есть и к тому времени не развалятся от возраста, они могут использоваться в повседневной жизни. Вы сможете их перепродавать внутри страны", – говорит генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров.

Точно не запретят старых машин Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобилей фермерских хозяйств, которые передаются по наследству, и ретроавтомобилей. Весь этот транспорт можно будет ввозить из-за границы.