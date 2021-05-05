Управились за 2 месяца: на трассе от Запорожья до Днепропетровщины появился новый асфальт

Восстановление 10-километрового участка дороги от Запорожья до границы с Днепропетровской областью приблизилось к завершению спустя два месяца после начала работ. Дорожное покрытие уже готово, сейчас укрепляют обочину, обустраивают съезды и устанавливают автомобильные знаки. На очереди – обустройство остановок общественного транспорта, установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Реклама

Об этом в Facebook сообщила компания-подрядчик строительства "Автомагистраль-Юг". Трасса национального значения Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье в Запорожской области стала одним из первых объектов программы президента "Большая стройка" в 2021 году.

"На всей протяженности 10-километрового отрезка устроен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси", – уточнили в "Укравтодоре".

Реклама

В ходе ремонта дорожники расчистили придорожную полосу от кустарников и мелколесья, отфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие, усилили слабое основание на отдельных участках, а также восстановили водопропускные трубы и устроили водоотвод с проезжей части.

На очереди – обустройство остановок общественного транспорта, установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Читайте также: В Харькове обновят окружную дорогу: что уже готово и где идет ремонт

В прошлом году на трассе Н-23 в Днепропетровской области в ходе "Большой стройки" уже было восстановлено 24 км, общая же протяженность дороги составляет 255,8 км. В пределах Запорожской области на этой трассе в течение последних 50 лет проводились только аварийные работы, и состояние дорожного полотна на многих участках было неудовлетворительным.

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог.

Реклама

Кроме того, в 2020 году "Укравтодор" сделал первый шаг к строительству Киевской окружной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев – Ковель и пройдет через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

Кстати, мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости: