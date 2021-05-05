Упоралися за 2 місяці: на трасі від Запоріжжя до Дніпропетровщини з'явився новий асфальт

Автодорога Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя стала одним з перших об'єктів "Великого будівництва" в 2021 році

Відновлення 10-кілометрової ділянки дороги від Запоріжжя до кордону з Дніпропетровською областю наблизилося до завершення через два місяці після початку робіт. Дорожнє покриття вже готове, зараз укріплюють узбіччя, облаштовують з'їзди і встановлюють автомобільні знаки. На черзі – облаштування зупинок громадського транспорту, встановлення бар'єрного огородження і нанесення дорожньої розмітки.

Реклама

Про це в Facebook повідомила компанія-підрядник будівництва "Автомагістраль-Південь". Траса національного значення Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя в Запорізькій області стала одним з перших об'єктів програми президента "Велике будівництво" в 2021 році.

"На всій протяжності 10-кілометрового відрізка влаштований верхній шар покриття з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші", – уточнили в "Укравтодорі".

Реклама

В ході ремонту дорожники розчистили придорожню смугу від чагарників і дрібнолісся, відфрезерували зношене асфальтобетонне покриття, посилили слабку основу на окремих ділянках, а також відновили водопропускні труби та влаштували водовідведення з проїзної частини.

На черзі – облаштування зупинок громадського транспорту, встановлення бар'єрного огородження і нанесення дорожньої розмітки.

В тренді Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих

Читайте також: У Харкові відновлять кільцеву дорогу: що вже готово та де триває ремонт

У минулому році на трасі Н-23 в Дніпропетровській області в ході "Великий будівництва" вже було відновлено 24 км, загальна ж протяжність дороги становить 255,8 км. В межах Запорізької області на цій трасі протягом останніх 50 років проводилися тільки аварійні роботи, і стан дорожнього полотна на багатьох дільницях був незадовільним.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, до кінця 2023 року Україні планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг.

Реклама

Крім того, в 2020 році "Укравтодор" зробив перший крок до будівництва Київської окружної дороги, замовивши проектування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, він буде починатися від дороги М-07 Київ – Ковель і пройде через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

До речі, міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності: