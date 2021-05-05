В Харькове обновят окружную дорогу: что уже готово и где идет ремонт

Дорожники занимаются укладкой арматуры между слоями дорожного покрытия. В "Укравтодоре" объяснили, зачем это нужно

На Харьковской окружной дороге проложили 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровали 33,2 км старого покрытия. "Укравтодор" уже начал армировать асфальтобетон на участке дороги М-03, которая является частью кольцевой. В целом объездная дорога Харькова состоит из отрезков 5 дорог (82 км). В ходе программы президента "Большая стройка" на 58 километрах (Песочин – Пятихатки – Рогань – Безлюдовка) полностью обновят покрытие, установят автомобильные знаки, сделают новую разметку и обочины.

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Об этом сообщили в "Укравтодоре". Стоимость проекта реконструкции Харьковской окружной – 1,8 млрд гривен, срок выполнения – 2 года.

Дорожники объяснили, что укладка арматуры между слоями асфальтобетона, которая началась в конце апреля, минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин.

"Синтетический материал используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров... Благодаря его применению предотвращаем образование колей и трещин", - объяснили в "Укравтодоре".

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Композитная арматура (композитные георешетки) состоит из волокон и полимерных, как правило, термореактивных, эпоксидных смол. Внешне она схожа с аналогичной стальной арматурой. Это нарезанные прямолинейные прутья или длинные канаты с характерными поперечными ребрами, которые служат для увеличения надежности ее сцепления с бетоном.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до Дня Независимости должно быть закончено строительство Южного обхода Днепра, который станет первой в истории города объездной дорогой.

Кроме того, в 2020 году "Укравтодор" сделал первый шаг к строительству Киевской окружной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев – Ковель и пройдет через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

Кстати, мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости:

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