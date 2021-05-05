У Харкові відновлять кільцеву дорогу: що вже готово та де йде ремонт

Дорожники ведуть укладання арматури між шарами дорожнього покриття. В "Укравтодорі" пояснили, навіщо це потрібно

На Харківській кільцевій дорозі влаштували 16 км першого шару дорожнього покриття та відфрезували 33,2 км старого покриття. "Укравтодор" вже почав підсилювати асфальтобетон на ділянці дороги М-03, яка є частиною кільцевої. В цілому об'їзна дорога Харкова складається з відрізків 5 доріг (82 км). В ході програми президента "Велике будівництво" на 58 кілометрах (Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка) повністю оновлять покриття, встановлять автомобільні знаки, зроблять нову розмітку й узбіччя.

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Про це повідомили в "Укравтодорі". Вартість проекту реконструкції Харківської окружної – 1,8 млрд гривень, термін виконання – 2 роки.

Дорожники пояснили, що укладання арматури між шарами асфальтобетону, що почалося в кінці квітня, мінімізує дефекти дорожнього покриття, підвищує несну здатність і запобігає виникненню тріщин.

"Синтетичний матеріал використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді георешіток, геотекстилю або геокомпозитів на основі полімерів... Завдяки його застосуванню запобігаємо утворенню колій і тріщин", – пояснили в "Укравтодорі".

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Композитна арматура (композитні георешітки) складається з волокон і полімерних, як правило, термореактивних, епоксидних смол. Зовні вона схожа на аналогічні сталеві арматури. Це нарізані прямолінійні прути або довгі канати з характерними поперечними ребрами, які служать для збільшення надійності зчеплення з бетоном.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня Незалежності має бути закінчено будівництво Південного обходу Дніпра, який стане першою в історії міста об'їзною дорогою.

Крім того, в 2020 році "Укравтодор" зробив перший крок до будівництва Київської окружної дороги, замовивши проектування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, що буде починатися від дороги М-07 Київ – Ковель і пройде через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

До речі, міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності:

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