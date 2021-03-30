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Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустят (карта)

30 марта, 09:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Полную реализацию проекта запланировали на четыре года

Реализацию мегапроекта "Укравтодора" по созданию Киевской обходной дороги планируют начать уже летом в рамках программы президента "Большая стройка".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Весь проект планируют реализовать в течение 4 лет. Строительство обходной является частью проекта Большой кольцевой автомобильной дороги, который предусматривает сооружение так называемого "полукольца" общей протяженностью около 150 км. Дорога поможет разгрузить столицу от транспорта, а для транзитного транспорта создаст комфортные условия проезда.

Планируется, что обходная дорога соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка, а также Н-08 Борисполь – Мариуполь и М-03 Киев – Харьков и обход г. Бровары.

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/ Фото: Укравтодор

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По данным "Укравтодора", проект будет состоять из 5 участков:

  1. От М-06 Киев – Чоп до М-05 Киев – Одесса протяженностью 35,2 км.
  2. От М-07 Киев – Ковель – Ягодин к М-06 Киев – Чоп протяженностью 18,1 км;
  3. От М-05 Киев – Одесса в Н-01 Киев – Знаменка протяженностью 22,9 км;
  4. Строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев – Знаменка и Гора – Рогозов протяженностью 25,7 км;
  5. От Гора – Рогозов до М-03 Киев – Харьков протяженностью 9,7 км.

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Разработка проектной документации пяти участков началась еще в августе 2020 года. Первые два участка уже проектируются, тендер на проектирование еще двух участков был объявлен в марте 2021 года – в настоящее время продолжается подача предложений. Тендер на проектирование последнего участка будет объявлен в ближайшее время, заявили в "Укравтодоре".

Планируется, что летом 2021 года будут готовы проекты первых участков и начнется строительство первой очереди обходной.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что вся основная сеть общегосударственных дорог Украины протяженностью в 20 тыс. км будет восстановлена к концу 2023 года при условии достаточного финансирования.

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Киев дороги Укравтодор Окружная дорога Большая стройка

Источник: Сегодня

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