Не из бюджета: где "Укравтодор" найдет деньги на проекты "Большой стройки"

Кубраков рассказал о планах компании по привлечению финансирования

"Укравтодор" в 2021 году планирует обновить 20% основной сети дорог и ищет источники финансирования, которые позволят выполнять проекты без дополнительной нагрузки на госбюджет.

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Среди прочего, рассматриваются:

предложения брать плату за проезд транзитных грузовиков;

варианты государственно-частного партнерства;

кредиты под государственные гарантии объемом в 20 млрд грн и инфраструктурные облигации на 60 млрд грн.

О планах "Укравтодора" рассказал глава государственного агентства Александр Кубраков во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

Александр Кубраков

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"Укравтодор" в 2020 году уже начал привлекать средства под госгарантии. Впрочем, по словам Кубракова, масштабные проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов.

В Украине получить такое кредитование невозможно. Поэтому ведомство, консультируясь с правительством, Офисом президента и депутатами, разработало механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации.

"Мы создадим акционерное общество в структуре "Укравтодора". Оно и будет заниматься привлечением долгосрочного финансирования", – уточнил Кубраков.

Соответствующий проект сейчас нарабатывается совместно с Министерством финансов и Национальным банком.

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Предполагается, что учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия с украинским и иностранным бизнесом, привлекать инвесторов.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что такие фонды работают в развитых странах. В частности, это Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польский Фонд развития.

"Такие фонды обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектам страны. Фонд "Большой стройки" в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках", – убежден Тимошенко.

Напомним, в 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.

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