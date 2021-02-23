Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Не из бюджета: где "Укравтодор" найдет деньги на проекты "Большой стройки"

23 февраля, 12:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кубраков рассказал о планах компании по привлечению финансирования

"Укравтодор" в 2021 году планирует обновить 20% основной сети дорог и ищет источники финансирования, которые позволят выполнять проекты без дополнительной нагрузки на госбюджет.

Реклама

Среди прочего, рассматриваются:

  • предложения брать плату за проезд транзитных грузовиков;
  • варианты государственно-частного партнерства;
  • кредиты под государственные гарантии объемом в 20 млрд грн и инфраструктурные облигации на 60 млрд грн.

О планах "Укравтодора" рассказал глава государственного агентства Александр Кубраков во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

Александр Кубраков

Александр Кубраков

    Реклама

    "Укравтодор" в 2020 году уже начал привлекать средства под госгарантии. Впрочем, по словам Кубракова, масштабные проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов.

    В Украине получить такое кредитование невозможно. Поэтому ведомство, консультируясь с правительством, Офисом президента и депутатами, разработало механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации.

    "Мы создадим акционерное общество в структуре "Укравтодора". Оно и будет заниматься привлечением долгосрочного финансирования", – уточнил Кубраков.

    В тренде
    Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)

    Соответствующий проект сейчас нарабатывается совместно с Министерством финансов и Национальным банком.

    Читайте также: "Большая стройка" оказалась главным драйвером строительной отрасли в 2020 году

    Реклама

    Предполагается, что учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия с украинским и иностранным бизнесом, привлекать инвесторов.

    Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что такие фонды работают в развитых странах. В частности, это Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польский Фонд развития.

    "Такие фонды обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектам страны. Фонд "Большой стройки" в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках", – убежден Тимошенко.

    Напомним, в 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться

    Реклама

    дороги Укравтодор ремонт дорог Кирилл Тимошенко Александр Кубраков Большая стройка

    Источник: Сегодня

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Реклама

    Новости партнеров

    Загрузка...

    Популярные статьи

    Эксперт рассказал, как
    Эксперт рассказал, как "Укравтодор" сломал договорняки и откатыТранспорт
    Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве
    Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в КиевеТранспорт
    Украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах. Мы проверили слухи
    Украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах. Мы проверили слухиТранспорт
    В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутов
    В Украине появятся поезда со скоростью 350 км/ч. Список маршрутовТранспорт
    "Большая стройка" продолжается: что сделают в 2021 годуТранспорт
    В Украине появится Национальная государственная авиакомпания
    В Украине появится Национальная государственная авиакомпанияТранспорт

    Новости партнеров

    Загрузка...
    загрузка...
    Хочешь быть в курсе последних событий?
    Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
    Хочу быть в курсе
    Я еще подумаю
    Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

    Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

    Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

    Принять