"Укрзализныця" запускает эвакуационные рейсы: куда можно уехать 15 марта

С помощью эвакуационных поездов украинцы могут выехать из горячих точек

Эвакуационные рейсы "Укрзализныци" 15 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение эвакуационных поездов.

Об этом компания информирует на своем сайте.

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15 марта все поезда должны уехать в срок. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости.

По ст. Киев

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск.

13:09 – №114/113 Лиман – Львов.

13:09 – №142/141 Лиман – Львов.

14:07 – №749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск.

14:25 – № 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский.

15:02 – №55/56 Киев-Пас – Рахов.

17:09 – №13/14 Киев-Пас – Солотвино.

17:42 – №790/789 Киев-Пас – Кропивницкий.

17:42 – №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг.

18:30 – №81/82 Киев-Пас – Ужгород.

19:06 – №43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск.

19:13 – №67/68 Киев-Пас – Варшава.

19:48 – №95/96 Киев-Пас – Рахов.

20:12 – №49/50 Киев-Пас – Трускавец.

20:21 – №57/59 Киев-Пас – Ворохта.

20:21 – №60/58 Киев-Пас – Чоп.

21:07 – №38/37 Киев-Пас – Запорожье-1.

21:08 – №29/30 Киев-Пас – Ужгород.

21:15 – №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная.

21:22 – №98/97 Киев-Пас – Ковель.

21:28 – №76/75 Киев-Пас – Кривой Рог-Главный.

21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта.

21:33 – № 149/159 Полтава Юг – Черновцы.

21:50 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород.

22:22 – №7/8 Киев-Пас – Черновцы.

22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород.

22:37 – №91/92 Киев-Пас – Львов.

22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман.

23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий.

По ст. Одесса

14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов.

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль.

20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы.

21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов.

22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пас.

22:25 – №08/07 Одесса-Главная – Харьков-Пас.

По ст. Полтава

15:21 – № 149/159 Полтава Юг – Черновцы.

17:20 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород.

23:20 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск.

23:42 – №08/07 Харьков-Пас. – Одесса-Главная

По ст. Харьков

11:10 – №1/2 Ивано-Франковск – Краматорск.

12:06 – № 45/46 Краматорск – Ужгород.

14:10 – № 114/113 Львов – Лиман.

15:09 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород.

19:27 – №795/796 Харьков-Пас. – Днепр.

21:08 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск.

21:43 – №08/07 Харьков-Пас. – Одесса-Главная.

22:10 – №45/46 Ужгород – Краматорск.

По ст. Винница

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницкий.

17:15 – № 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский.

19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман.

По ст. Днепр

14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец.

23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс.

По ст. Запорожье

12:20 – №120/119 Запорожье-1 – Львов.

21:38 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.

По ст. Ужгород

22:00 – № 29/30 Ужгород – Киев-Пас.

12:58 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль.

18:59 – №38/36-35/37 Пшемысль – Одесса-Главная.

По ст. Ивано-Франковский

9:40 – № 130/129 Кременчуг – Ворохта.

9:40 – № 149/159 Полтава Юг – Черновцы.

11:16 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы.

16:24 – №149/150 Черновцы – Полтава Юж.

16:38 – №130/129 Ворохта – Кременчуг.

17:07 – №25/26 Рахов – Одесса-Главная.

20:04 – №43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пас.

21:28 – №136/135 Черновцы – Одесса-Главная.

21:59 – №95/96 Рахов – Киев-Пас.

23:22 – №07/08 Черновцы – Киев-Пас.

По ст. Львов

10:00 – № 114/113 Львов – Лиман.

11:06 – №749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пас.

12:08 – №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец.

14:05 – №120/119 Львов – Запорожье-1.

14:15 – № 142/141 Львов – Лиман.

15:22 – №42/41 Трускавец – Днепр.

18:07 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

18:43 – №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

20:22 – №749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск.

20:40 – №60/58 Чоп – Киев-Пас.

21:00 – № 145/146 Львов – Ужгород.

22:15 – №81/82 Ужгород – Киев-Пас.

22:25 – №12/11 Львов – Одесса-Главная.

22:40 – №49/50 Трускавец – Киев-Пас.

23:28 – №55/56 Рахов – Киев-Пас.

23:19 – № 91/92 Львов – Киев-Пас.

По ст. Кривой Рог

10:00 – № 114/113 Львов – Лиман.

11:06 – №749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пас.

12:08 – №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец.

14:05 – №120/119 Львов – Запорожье-1.

14:15 – № 142/141 Львов – Лиман.

15:22 – №42/41 Трускавец – Днепр.

18:07 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

18:43 – №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

20:22 – №749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск.

20:40 – №60/58 Чоп – Киев-Пас.

21:00 – № 145/146 Львов – Ужгород.

22:15 – №81/82 Ужгород – Киев-Пас.

22:25 – №12/11 Львов – Одесса-Главная.

22:40 – №49/50 Трускавец – Киев-Пас.

23:28 – №55/56 Рахов – Киев-Пас.

23:19 – № 91/92 Львов – Киев-Пас.

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут другие пассажиры.

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Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" планирует национализировать "золотой вагон" Виктора Медведчука.