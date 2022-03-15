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"Укрзалізниця" запускає евакуаційні рейси: куди можна виїхати 15 березня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 08:31
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За допомогою евакуаційних потягів українці можуть виїхати з гарячих точок
Евакуаційні рейси "Укрзалізниці" 15 березня
Евакуаційні рейси "Укрзалізниці" 15 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух евакуаційних потягів.

Про це інформує компанія на своєму сайті.

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15 березня всі потяги мають виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, до того ж, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

По ст. Київ

  • 11:46 – № 45/46 Ужгород – Краматорськ.
  • 13:09 – № 114/113 Лиман – Львів.
  • 13:09 – № 142/141 Лиман – Львів.
  • 14:07 – № 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
  • 14:25 – № 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.
  • 15:02 – № 55/56 Київ-Пас – Рахів.
  • 17:09 – № 13/14 Київ-Пас – Солотвино.
  • 17:42 – № 790/789 Київ-Пас – Кропивницький.
  • 17:42 – № 792/791 Київ-Пас – Кременчук.
  • 18:30 – № 81/82 Київ-Пас – Ужгород.
  • 19:06 – № 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
  • 19:13 – № 67/68 Київ-Пас – Варшава.
  • 19:48 – № 95/96 Київ-Пас – Рахів.
  • 20:12 – № 49/50 Київ-Пас – Трускавець.
  • 20:21 – № 57/59 Київ-Пас – Ворохта.
  • 20:21 – № 60/58 Київ-Пас – Чоп.
  • 21:07 – № 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1.
  • 21:08 – № 29/30 Київ-Пас – Ужгород.
  • 21:15 – № 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна.
  • 21:22 – № 98/97 Київ-Пас – Ковель.
  • 21:28 – № 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний.
  • 21:33 – № 130/129 Кременчук – Ворохта.
  • 21:33 – № 149/159 Полтава Півд – Чернівці.
  • 21:50 – № 17/18 Харків-Пас – Ужгород.
  • 22:22 – № 7/8 Київ-Пас – Чернівці.
  • 22:27 – № 45/46 Краматорськ – Ужгород.
  • 22:37 – № 91/92 Київ-Пас – Львів.
  • 22:49 – № 138/137 Хмельницький – Лиман.
  • 23:46 – № 771/772 Київ-Пас – Хмельницький.

По ст. Одеса

  • 14:15 – № 25/26 Одеса-Головна – Рахів.
  • 18:22 – № 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.
  • 20:49 – № 136/135 Одеса-Головна – Чернівці.
  • 21:31 – № 12/11 Одеса-Головна – Львів.
  • 22:03 – № 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас.
  • 22:25 – № 08/07 Одеса-Головна – Харків-Пас.

По ст. Полтава

  • 15:21 – № 149/159 Полтава Південна – Чернівці.
  • 17:20 – № 17/18 Харків-Пас – Ужгород.
  • 23:20 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.
  • 23:42 – № 08/07 Харків-Пас – Одеса-Головна

По ст. Харків

  • 11:10 – № 1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ.
  • 12:06 – № 45/46 Краматорськ – Ужгород.
  • 14:10 – № 114/113 Львів – Лиман.
  • 15:09 – № 17/18 Харків-Пас – Ужгород.
  • 19:27 – № 795/796 Харків-Пас – Дніпро.
  • 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.
  • 21:43 – № 08/07 Харків-Пас – Одеса-Головна.
  • 22:10 – № 45/46 Ужгород – Краматорськ.

По ст. Віннниця

  • 9:01 – № 138/137 Лиман – Хмельницький.
  • 17:15 – № 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.
  • 19:38 – № 138/137 Хмельницький – Лиман.

По ст. Дніпро

  • 14:26 – № 42/41 Дніпро – Трускавець.
  • 23:11 – № 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По ст. Запоріжжя

  • 12:20 – № 120/119 Запоріжжя-1 – Львів.
  • 21:38 – № 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По ст. Ужгород

  • 22:00 – № 29/30 Ужгород – Київ-Пас.
  • 12:58 – № 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.
  • 18:59 – № 38/36-35/37 Пшемисль – Одеса-Головна.

По ст. Івано-Франківський

  • 9:40 – № 130/129 Кременчук – Ворохта.
  • 9:40 – № 149/159 Полтава Південна – Чернівці.
  • 11:16 – № 136/135 Одеса-Головна – Чернівці.
  • 16:24 – № 149/150 Чернівці – Полтава Південна.
  • 16:38 – № 130/129 Ворохта – Кременчук.
  • 17:07 – № 25/26 Рахів – Одеса-Головна.
  • 20:04 – № 43/44 Івано-Франківськ – Київ-Пас.
  • 21:28 – № 136/135 Чернівці – Одеса-Головна.
  • 21:59 – № 95/96 Рахів – Київ-Пас.
  • 23:22 – № 07/08 Чернівці – Київ-Пас.

По ст. Львів

  • 10:00 – № 114/113 Львів – Лиман.
  • 11:06 – № 749/750 Івано-Франківськ – Київ-Пас.
  • 12:08 – № 21/22 Харків-Пас – Трускавець.
  • 14:05 – № 120/119 Львів – Запоріжжя-1.
  • 14:15 – № 142/141 Львів – Лиман.
  • 15:22 – № 42/41 Трускавець – Дніпро.
  • 18:07 – № 21/22 Трускавець – Харків-Пас.
  • 18:43 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 20:22 – № 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
  • 20:40 – № 60/58 Чоп – Київ-Пас.
  • 21:00 – № 145/146 Львів – Ужгород.
  • 22:15 – № 81/82 Ужгород – Київ-Пас.
  • 22:25 – № 12/11 Львів – Одеса-Головна.
  • 22:40 – № 49/50 Трускавець – Київ-Пас.
  • 23:28 – № 55/56 Рахів – Київ-Пас.
  • 23:19 – № 91/92 Львів – Київ-Пас.

По ст. Кривий Ріг

  • 10:00 – № 114/113 Львів – Лиман.
  • 11:06 – № 749/750 Івано-Франківськ – Київ-Пас.
  • 12:08 – № 21/22 Харків-Пас – Трускавець.
  • 14:05 – № 120/119 Львів – Запоріжжя-1.
  • 14:15 – № 142/141 Львів – Лиман.
  • 15:22 – № 42/41 Трускавець – Дніпро.
  • 18:07 – № 21/22 Трускавець – Харків-Пас.
  • 18:43 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 20:22 – № 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
  • 20:40 – № 60/58 Чоп – Київ-Пас.
  • 21:00 – № 145/146 Львів – Ужгород.
  • 22:15 – № 81/82 Ужгород – Київ-Пас.
  • 22:25 – № 12/11 Львів – Одеса-Головна.
  • 22:40 – № 49/50 Трускавець – Київ-Пас.
  • 23:28 – № 55/56 Рахів – Київ-Пас.
  • 23:19 – № 91/92 Львів – Київ-Пас.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.

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Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" планує націоналізувати "золотий вагон" Віктора Медведчука.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

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