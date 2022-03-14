Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

На благо украинцев! Где будет задействован "золотой вагон" Медведчука

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 марта, 14:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В "Укрзализныце" уже рассказали, на какие цели пустят вагон-ресторан
"Золотой вагон" Медведчука планируют национализировать
"Золотой вагон" Медведчука планируют национализировать / Фото: slidstvo.info, Коллаж: Сегодня, epravda.com.ua

"Укрзализныця" планирует национализировать вагон Медведчука, задействовать его хотят для перевозки детей и послеоперационных больных.

Об этом компания сообщила в своем Telegram.

Реклама

"Сначала вагон будет нуждаться в техническом осмотре, который компания готова провести в сжатые сроки. В настоящее время все салон-вагоны "Укрзализныци" задействованы для эвакуации населения, в том числе маломобильных и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним" , – пишут в компании.

Откуда узнали о вагоне?

Информацию о "золотом вагоне" опубликовали журналисты "Следство.Инфо" в воскресенье, 13 марта. Принадлежит он куму Путина и нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Вагон-ресторан расположен на воссозданном железнодорожном перроне на территории дворца Медведчука в Пуще-Водице и покрыт снаружи зеленой маскировочной сеткой. По информации журналистов, это был подарок Оксаны Марченко на день рождения мужу в 2021 году.

Реклама

В поезде есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. У входа стоит барная стойка, а под ней — несколько стаканов, на которых виден золоченый герб Российской Федерации.

Вагон Медведчука
Вагон Медведчука / Фото: slidstvo.info

Вагон Медведчука
Вагон Медведчука / Фото: slidstvo.info

Реклама

Эвакуационные рейсы "Укрзализныци"

Каждый день с начала военных действий на территории Украины "Укрзализныця" информирует украинцев об эвакуационных рейсах с горячих точек. Сейчас, как сообщает компания, все салон-вагоны задействованы для этого. Как уже отметили, "золотой вагон" Медведчука, в случае его национализации, тоже будет предназначен для этих целей. Правда, для перевозки детей и маломобильных людей.

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатна и проводится в порядке очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут и другие пассажиры.

Ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запускает новый сервис для украинцев.

Также мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Новая почта" запустила удобную во время войны функцию – что можно сделать онлайн София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич ПриватБанк выплачивает по 6,5 тыс. грн — кто и как сможет получить помощь Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Упала на открытии торгов: цена газа в Европе снизилась на 16% Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38913.96

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2578.45

Litecoin (LTC)

104.98

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Подполковник Литун Андрей - командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб, защищая Родину и прикрывая побратимов. Ценой своей жизни спас от плена и гибели более тысячи украинских бойцов. За личное мужество ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Старший лейтенант Герус Андрей – боевой летчик-ас. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением. Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять