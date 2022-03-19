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"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – куда можно добраться 19 марта

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19 марта, 09:21
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Рассказываем, по каким маршрутам украинцев будут эвакуировать из горячих точек 19 марта
Куда можно эвакуироваться 19 марта
Куда можно эвакуироваться 19 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Укрзализныця продолжает эвакуацию украинцев и назначает дополнительные специальные поезда для этих целей.

Расписание их движения ведомство обнародовало на официальном сайте.

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Итак, 19 марта будут следовать поезда:

  • 17:00 – "Интерсити+" Дарница – Львов;
  • 19:13 – Киев – Хелм;
  • 9:40 – № 229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – № 239/240 Харьков – Львов;
  • 20:00 – № 234/233 Днепр – Чоп;
  • 13:00 – № 263/264 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – № 265/266 Краматорск – Львов;
  • 16:05 – № 225 Запорожье – Ковель;
  • 22:32 – Одесса – Ужгород;
  • 16:10 – № 7931 Покровск – Днепр;
  • 14:00 – № 7922 Новозолотаровка – Славянск.

Национализация российских вагонов

Председатель правления компании Александр Камышин сообщил, что "Укрзализныця" начинает национализацию вагонов, которые являются собственностью России и находятся на украинских путях.

Это стало возможным после подписания президентом закона, разрешающего принудительное изъятие объектов собственности государства-агрессора.

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По словам Камышина, в Украине таких вагонов около 15 тысяч, а наших в РФ находится меньше 500 штук.

"Сегодня" также рассказывали, как эвакуировать поездом свою животное и в каких странах для украинцев ввели бесплатный проезд на железной дороге.

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