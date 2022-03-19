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"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – куди можна дістатися 19 березня

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19 березня, 09:21
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Розповідаємо, якими маршрутами українців будуть евакуйовувати з гарячих точок 19 березня
Куди можна евакуюватись 19 березня
Куди можна евакуюватись 19 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Укрзалізниця продовжує евакуацію українців і призначає додаткові спеціальні потяги для цього.

Розклад їхнього руху компанія оприлюднила на офіційному сайті.

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Отже, 19 березня поїдуть такі потяги:

  • 17:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Львів;
  • 19:13 – Київ – Хелм;
  • 9:40 – № 229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – № 239/240 Харків – Львів;
  • 20:00 – № 234/233 Дніпро – Чоп;
  • 13:00 – № 263/264 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – № 265/266 Краматорськ – Львів;
  • 16:05 – № 225 Запоріжжя – Ковель;
  • 22:32 – Одеса – Ужгород;
  • 16:10 – № 7931 Покровськ – Дніпро;
  • 14:00 – № 7922 Новозолотарівка – Слов’янськ.

Націоналізація російських вагонів

Голова правління компанії Олександр Камишин повідомив, що "Укрзалізниця" починає націоналізацію вагонів, що є власністю Росії і стоять на українських коліях.

Це стало можливим після підписання президентом закону, яким дозволяється примусове вилучення об’єктів власності держави-агресорки.

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За словами Камишина, в Україні таких вагонів близько 15 тисяч, а наших в РФ менш ніж 500 штук.

"Сьогодні" також розповідали, як евакуювати потягом свою тваринку і в яких країнах для українців зробили безкоштовний проїзд залізницею.

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