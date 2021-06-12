"Укрзализныця" объявила дополнительные поезда из Киева на Западную Украину

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr
Совсем недавно "Укрзализныця" объявила об 11 новых и дополнительных поездах к морю, а теперь на фоне роста спроса на железнодорожные билеты в западном направлении было объявлено о дополнительных поездах из Киева в Закарпатскую, Волынскую и Хмельницкую области.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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В частности, дополнительные поезда будут курсировать по таким рейсам:
- №243/244 Киев – Рахов: через день из Киева с 17 июня в нечетные числа, а с Рахова с 18 июня по четным;
- №139/140 Киев – Каменец-Подольский: с 17 июня по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского – с 18 июня по четным числам;
- №202/201 Ковель – Киев: отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 8:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 8:18.
Также, начиная с 11 июня на 34 минуты будет ускорен поезд №357 "Гуцульщина" Киев – Рахов.
Напомним, что с 1 июля "Укрзализныця" возобновит сообщение Черкасс со Львовом – поезд "Тясмин" будет отправляться с берегов Днепра по нечетным числам, обратно – по четным.
Кроме того, мы сообщали, что с 1 июля "Укрзализныця" продолжит до Чернигова маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев.
О чем еще говорили в Украине и мире 11 июня, смотрите в видеосюжете: