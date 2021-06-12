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"Укрзалізниця" оголосила додаткові поїзди з Києва на Західну Україну

12 червня 2021 7:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Потрапити зі столиці на Волинь, Закарпаття та Хмельниччину тепер буде простіше – з 17 червня поїзди ходитимуть частіше

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки / Фото: Flickr

Зовсім нещодавно "Укрзалізниця" оголосила про 11 нових і додаткових поїздах до моря, а тепер на тлі зростання попиту на залізничні квитки в західному напрямку було оголошено про додаткові поїзди з Києва до Закарпатської, Волинської та Хмельницької областей.

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Про це повідомили в прес-службі компанії.

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Зокрема, додаткові потяги курсуватимуть на таких рейсах:

  • № 243/244 Київ – Рахів: через день з Києва з 17 червня в непарні числа, а з Рахова з 18 червня в парні;
  • № 139/140 Київ – Кам'янець-Подільський: з 17 червня в непарні числа з Києва, назад з Кам'янця-Подільського – з 18 червня в парні;
  • № 202/201 Ковель – Київ: вирушить з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 8:37, а в зворотному напрямку вирушить 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 8:18.

Також, починаючи з 11 червня на 34 хвилини буде прискорений поїзд №357 "Гуцульщина" Київ – Рахів.

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Нагадаємо, що з 1 липня "Укрзалізниця" відновить повідомлення Черкас зі Львовом – поїзд "Тясмин" відправлятиметься з берегів Дніпра по непарних числах, назад – по парних.

Крім того, ми повідомляли, що з 1 липня "Укрзалізниця" продовжить до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ – Київ та № 118/117 Чернівці – Київ.

Про що ще говорили в Україні та світі 11 червня, дивіться у відеосюжеті:

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