"Укрзализныця" возобновила поезд Черкассы – Львов: какие станции проследует

Поезд 95/96 "Тясмин" будет иметь 22 остановки во всех областях от Днепра до Галичины

"Укразализныця" соединит Черкассы и Львов / Фото: Сегодня

АО "Укрзализныця", которая будетотправлять во Львов "Джазовый экспресс", увеличивает число рейсов поездов до туристических центров нашего государства и с 1 июля возобновляет сообщения Черкасс со столицей Галичины.

Реклама

Об этом перевозчик сообщает в своем Telegram-канале.

Так, поезд № 95/96 "Тясмин" Черкассы – Львов будет отправляться с берегов Днепра по нечетным числам (кроме 31-х), обратно – по четным. Отправление из Черкасс будет в 19:46, прибытие во Львов – в 10:37. Отправление из Львова со 2 июля в 14:30, прибытие в Черкассы – в 6:35.

По дороге из Черкасс поезд будет иметь 22 остановки на станциях: Смела – им. Тараса Шевченко – Шпола – Богачево – Звенигородка – Тальное – Поташ – Христиновка – Кублич – Зятковцы – Губник – Ладыжин – Кирнасовка – Вапнярка – Жмеринка Пасс. – Деражня – Хмельницкий – Волочиск – Подволочиск – Тернополь Пасс. – Злочев – Красное.

Несмотря на анонс рейса, заказать билеты на поезд не было возможности, так как система бронирования его "не видела" и предлагала поискать маршрут с пересадкой.

Реклама

В тренде Национализация МАУ и Киевская объездная за 85 млрд – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов, которые связали морское побережье с отдаленными уголками страны.

Также напомним, что тоже с 1 июля "Укрзализныця" продлит до Чернигова маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев. Поезда будут иметь дополнительную остановку на крупной узловой станции Нежин.

А между тем смотрите, как живет курортный в прошлом поселок Сопино под Мариуполем: