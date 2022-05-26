Остались последние дни: украинцев в Европе ждут важные изменения

Новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия
Новые правила вступят в силу с 1 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Некоторые европейские страны отменяют
бесплатный проезд в транспорте для украинских переселенцев. Нововведение вступит в силу с 1 июня.
Об этом
сообщает сайт Еврокомиссии.
Речь идет именно о
Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Теперь вместо бесплатного проезда для украинцев введут льготный. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить 7 евро.
Отмечается, что правила проезда для украинских беженцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые пока не заявляли об этом.
Бесплатные билеты на поезда
Как
сообщила "Укрзализныця", с 1 июня пассажиры уже не смогут получить бесплатные билеты на поездки в Польшу. Возможность бесплатного проезда будет только на маршрутах из/в такие города: Хелм; Дорогуск; Люблин; Грубешов; Перемышль; Загуж; Ярослав; Жешув. Другие правила бесплатного пользования на железной дороге Польши остаются неизменными для украинцев.
Бесплатный проезд в поездах 2-го класса TLK и IC остается для украинцев, пересекших границу с 24 февраля и принадлежащих к следующим группам:
дети до 18 лет; женщины; мужчины старше 60 лет; мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью. 800 тыс. грн для украинцев
Некоторым украинцам могут выплатить
от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно законопроекту № 7353, на такую поддержку могут рассчитывать служащие, журналисты или работники объектов критической инфраструктуры, получившие инвалидность: 800 тыс. грн – с первой группой инвалидности; 500 тыс. грн – со второй группой инвалидности; 200 тыс. грн. – с третьей группой инвалидности.
В случае гибели работника или работницы сумма выплаты родным, если законопроект поддержат в Верховной Раде, составит 1 миллион гривен. Выплаты будут осуществляться из бюджета и поступлений от правительств иностранных стран, международных организаций – доноров.
Напомним, украинские военные, защищающие страну на передовой, получают ежемесячное денежное довольствие (зарплату) и
дополнительное вознаграждение, установленное президентом.
Ранее "Сегодня" писали о том, что Болгария запускает
новую программу для украинских беженцев.