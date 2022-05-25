ПриватБанк назвал ежемесячные сроки выплат переселенцам – когда ждать деньги

Рассказываем, на каком из этапов получения помощи могут возникнуть проблемы

ПриватБанк объяснил механизм выплат переселенцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам каждый месяц.

Об этом представители банка рассказали клиенту в ответ на жалобу о задержке выплат на специализированном сайте "Минфин".

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По данным ПриватБанка, Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3,13 и 23 числа включительно, зависимо от сроков подачи заявления.

Выплата государственной помощи ВПО проходит в три этапа:

подача заявки;

формирование и обработка реестров;

выплата денег (2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или лицо с инвалидностью).

Банк зачисляет средства на карту клиента, как только получает их "сверху". Стоит учесть, что на каждом из этапов могут возникнуть проблемы, каждый случай индивидуален.

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Почему могут не прийти выплаты?

Многие украинцы впопыхах указывают в заявке неправильные данные, а потом жалуются на то, что им долго не приходят выплаты.

В Минреинтеграции объяснили, что из-за этого действительно могут не прийти деньги и раньше это никак нельзя было исправить.

Однако Кабинет министров принял решение, которое позволяет исправлять данные в заявках о взятии на учет ВПЛ и все же получить помощь.

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Кроме этого, переселенцы, которые подавали заявку на получение средств через приложение "Дія", могут получить еще и бумажный вариант справки о взятии на учет их как ВПЛ.

Также для украинцев расширили возможность получать денежную помощь от международных гуманитарных организаций. Кому и сколько могут перечислить, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какие выплаты добавятся в июне и рассказывали, кто может получить 800 тыс. грн от государства.