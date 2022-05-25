ПриватБанк назвав щомісячні терміни виплат переселенцям – коли чекати гроші

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця.
Про це представники банку розповіли клієнту у відповідь на скаргу про затримку виплат на спеціалізованому сайті "Мінфін".
За даними ПриватБанку, Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3,13 та 23 числа включно, в залежності від термінів подання заяви.
Виплата державної допомоги ВПО проходить у три етапи:
- подача заявки;
- формування та обробка реєстрів;
- виплата грошей (2000 грн на дорослу та 3000 на дитину або особу з інвалідністю).
Банк зараховує кошти на картку клієнта, щойно отримує їх "згори". Варто врахувати, що на кожному з етапів можуть виникнути проблеми, кожен випадок є індивідуальним.
Чому можуть не прийти виплати?
Багато українців поспіхом вказують у заявці неправильні дані, а потім скаржаться на те, що їм довго не надходять виплати.
У Мінреінтеграції пояснили, що через це справді можуть не прийти гроші і раніше це не можна було виправити.
Проте Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє виправляти дані у заявках про взяття на облік ВПО і все ж таки отримати допомогу.
Крім цього, переселенці, які подавали заявку на отримання коштів через додаток "Дія", можуть отримати ще й паперовий варіант довідки про взяття на облік їх як ВПО.
Також для українців розширили можливість отримати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Кому і скільки можуть перерахувати, читайте у нашому матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, які виплати додадуться у червні і розповідали, хто може отримати 800 тис. грн від держави.