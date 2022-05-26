Залишились останні дні: українців в Європі чекають важливі зміни

Деякі європейські країни скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських переселенців. Нововведення набуде чинності з 1 червня.

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

Йдеться про Німеччину, Польщу, Болгарію, Швейцарію та Чехію. Тепер замість безкоштовного проїзду для українських біженців запровадять пільговий. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональні поїзди коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме 7 євро.

Крім того, правила проїзду для українських біженців з 1 червня можуть змінитись і в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани.

Безкоштовні квитки на потяги

Як повідомила "Укрзалізниця", з 1 червня пасажири вже не зможуть отримати безкоштовні квитки для поїздок в Польщі. Матимуть можливість безплатного проїзду лише на маршрутах з/до таких міст:

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Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешів;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі залишаються незмінними для українців.

Залишився безкоштовний проїзд в поїздах 2-го класу TLK та IC для українців, які перетнули кордон з 24 лютого та належать до таких груп:

діти віком до 18 років;

жінки;

чоловіки старші за 60 років;

чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

800 тис. грн для українців

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків. Відповідно до законопроєкту № 7353, на таку підтримку можуть розраховувати службовці, журналісти чи працівники об’єктів критичної інфраструктури, які отримали інвалідність:

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800 тис. грн – у разі першої групи інвалідності;

500 тис. грн – у разі другої групи інвалідності;

200 тис. грн – у разі третьої групи інвалідності.

У разі загибелі працівника чи працівниці сума виплати рідним, якщо законопроєкт підтримають у Верховній Раді, становитиме 1 мільйон гривень. Виплати здійснюватимуть з бюджету та надходжень урядів іноземних країн, міжнародних організацій – донорів.

Нагадаємо, українські військові, що захищають країну на передовій, отримують щомісячне грошове забезпечення (зарплату) та додаткову винагороду, встановлену президентом.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців.