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Между Прагой и Киевом начнет курсировать поезд: сколько стоят билеты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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10 июня, 11:52
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Рассказываем, как украинцы могут вернуться из Чехии домой поездом и сколько будет стоить поездка
Украинцы смогут вернуться домой поездом из Чехии
Украинцы смогут вернуться домой поездом из Чехии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев, которые из-за большой войны с Россией покинули родные дома и уехали в Европу, а теперт хотят вернуться назад, запустят регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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Отмечается, что поезда чешского перевозчика RegioJet начнут курсировать с 11 июня. Пассажиры смогут ездить без каких либо ограничений.

Сколько стоит поездка

Для пассажиров с украинским паспортом билет из Праги во Львов будет стоить 229 крон (9 евро), а в Киев – 639 крон (около 25 евро).

"RegioJet реагирует на высокий спрос со стороны украинских семей, которые хотят вернуться к родственникам и друзьям", – рассказала менеджер зарубежных проектов RegioJet Тереза Птачкова.

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Поезд в Польшу

Укрзализныця возобновила курсирование поезда Интерсити+ из Киева в польский Пшемышль. Пассажиры могут заказать билет на сайте компании, а также в официальных чат-ботах. Речь идет о соцсетях Viber, Telegram, Facebook и Apple Messages.

Билеты в Польшу можно заказать как онлайн, так и в кассах, в Австрию и Венгрию – только в кассах.

Ранее мы рассказывали, как страны Европы помогают украинским переселенцам. Также мы писали, какая стоимость аренды квартир в Польше.

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