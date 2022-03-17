Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Подальше от войны: что ждет украинских переселенцев в Румынии

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 14:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как украинским переселенцам получить помощь в Румынии
Как уехать во время войны в Румынию
Как уехать во время войны в Румынию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России на территорию Украины люди выезжают в соседние страны, которые упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам с жильем, питанием и т. д. Не исключение и соседняя Румыния.

"Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся в Румынии или только направляющихся сюда переселенцев.

Реклама

Пересечь границу, по информации Минфина, можно в 4 пунктах:

  • Дяково;
  • Солотвино;
  • Порубное;
  • Орловка.

На границе работают украиноязычные волонтеры (Солотвино, Порубное). Обеспечивается временное проживание, питание, транспорт. Волонтеры собрали информацию об очередях в пунктах перехода и обновляют ее. Вся информация доступна по ссылке.

Условия въезда в Румынию

Граждане Украины, которые имеют загранпаспорт, могут въехать в Румынию на 90 дней со статусом лица, въезжающего для краткосрочного пребывания, и попросить убежища (статус беженца) немедленно или в любой другой момент во время пребывания.

Реклама

Без документов могут въехать лица, которые на пограничном пункте подают заявление о предоставлении убежища.

Но те, кто пересек границу в Молдову без загранпаспорта (с другим документом), не смогут ездить дальше по Румынии и в другие страны (авиасообщение).

Как пересечь границу с ребенком?

Все дети, приезжающие из Украины, могут въехать в Румынию. Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего или свидетельство о рождении. Для пересечения границы несовершеннолетним не требуется письменное разрешение родителей.

Реклама

Дети без сопровождения, независимо от возраста, могут также пересечь границу из Украины в Румынию. Главные управления социальной помощи и защиты детей (DGASPC) каждого округа являются учреждениями, уполномоченными заботиться о несовершеннолетних без сопровождения.

Условия въезда с животными

Национальное управление санитарной ветеринарной и пищевой безопасности (ANSVSA) позволило временное отступление от соблюдения некоторых правил по ввозу домашних животных из Украины на территорию страны.

Если животное не вакцинировано против бешенства (или вакцинация недействительна) или животное не идентифицировано микрочипом/татуировкой, владелец животного заполнит Форму местонахождения животного и сможет выполнить формальности и процедуры после въезда в Румынию. Прежде чем отправиться в другую страну ЕС, вы должны выполнить все формальности для получения необходимых документов для вашего питомца.

Кому запрещен въезд в Румынию?

Выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

  • мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе;
  • лица, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на содержании которых есть ребенок с инвалидностью;
  • усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Где жить и как получить помощь в Румынии?

В стране открыли шесть центров, где могут безопасно разместиться беженцы: Тимишоара, Марамуреш, Сучава, Джурджу, Тульча и Бухарест. Правительство Румынии размещает матерей из Украины с детьми без мужчин бесплатно на любой срок. Питание также предоставляется бесплатно до урегулирования ситуации.

Подробнее узнать о правилах оказания помощи украинским беженцам можно по ссылке.

Помощь с жильем, питанием украинцы могут получить по ссылке. Платформа достаточно проста в использовании, но мегаполезна для украинских переселенцев. Там вы выбираете себе страну и вид помощи (убежище, питание, медицинские услуги, финансовая поддержка, уход за детьми и т. д.). Система, соответственно, выбрасывает вам найденные варианты.

Как получить работу?

Румынские работодатели и агентства по трудоустройству переформатируют свою работу в связи с наплывом украинок, вынужденных покинуть свою родину в условиях войны. Женщины смогут работать в торговли, сфере обслуживания, логистике, отрасли e-commerce, на предприятиях пищевой промышленности.

Подробную информацию об условиях трудоустройства вы можете узнать по ссылке.

Полезные контакты

Дополнительную информацию можно получить:

  • (+4) 0219590 — Румынская пограничная полиция;
  • (+4) 0214107513 — Главная инспекция по вопросам иммиграции;
  • 112 — Служба экстренной помощи;
  • 119 — Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи)

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

В Бельгии перевозят украинцев без платы за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, а также рассказывали об особенностях въезда беженцев в Германию.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Компании, которые продолжают работу в РФ: кто не хочет уходить София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь В ходу рупии и рубли: Индия, несмотря на санкции, планирует покупать энергоносители и товары из России Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40858.13

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2800.19

Litecoin (LTC)

110.18

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять