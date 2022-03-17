Подальше от войны: что ждет украинских переселенцев в Румынии

Рассказываем, как украинским переселенцам получить помощь в Румынии

Как уехать во время войны в Румынию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России на территорию Украины люди выезжают в соседние страны, которые упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам с жильем, питанием и т. д. Не исключение и соседняя Румыния.

"Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся в Румынии или только направляющихся сюда переселенцев.

Реклама

Пересечь границу, по информации Минфина, можно в 4 пунктах:

Дяково;

Солотвино;

Порубное;

Орловка.

На границе работают украиноязычные волонтеры (Солотвино, Порубное). Обеспечивается временное проживание, питание, транспорт. Волонтеры собрали информацию об очередях в пунктах перехода и обновляют ее. Вся информация доступна по ссылке.

Условия въезда в Румынию

Граждане Украины, которые имеют загранпаспорт, могут въехать в Румынию на 90 дней со статусом лица, въезжающего для краткосрочного пребывания, и попросить убежища (статус беженца) немедленно или в любой другой момент во время пребывания.

Реклама

Без документов могут въехать лица, которые на пограничном пункте подают заявление о предоставлении убежища.

Но те, кто пересек границу в Молдову без загранпаспорта (с другим документом), не смогут ездить дальше по Румынии и в другие страны (авиасообщение).

Как пересечь границу с ребенком?

Все дети, приезжающие из Украины, могут въехать в Румынию. Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего или свидетельство о рождении. Для пересечения границы несовершеннолетним не требуется письменное разрешение родителей.

Реклама

Дети без сопровождения, независимо от возраста, могут также пересечь границу из Украины в Румынию. Главные управления социальной помощи и защиты детей (DGASPC) каждого округа являются учреждениями, уполномоченными заботиться о несовершеннолетних без сопровождения.

Условия въезда с животными

Национальное управление санитарной ветеринарной и пищевой безопасности (ANSVSA) позволило временное отступление от соблюдения некоторых правил по ввозу домашних животных из Украины на территорию страны.

Если животное не вакцинировано против бешенства (или вакцинация недействительна) или животное не идентифицировано микрочипом/татуировкой, владелец животного заполнит Форму местонахождения животного и сможет выполнить формальности и процедуры после въезда в Румынию. Прежде чем отправиться в другую страну ЕС, вы должны выполнить все формальности для получения необходимых документов для вашего питомца.

Кому запрещен въезд в Румынию?

Выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на содержании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Где жить и как получить помощь в Румынии?

В стране открыли шесть центров, где могут безопасно разместиться беженцы: Тимишоара, Марамуреш, Сучава, Джурджу, Тульча и Бухарест. Правительство Румынии размещает матерей из Украины с детьми без мужчин бесплатно на любой срок. Питание также предоставляется бесплатно до урегулирования ситуации.

Подробнее узнать о правилах оказания помощи украинским беженцам можно по ссылке.

Помощь с жильем, питанием украинцы могут получить по ссылке. Платформа достаточно проста в использовании, но мегаполезна для украинских переселенцев. Там вы выбираете себе страну и вид помощи (убежище, питание, медицинские услуги, финансовая поддержка, уход за детьми и т. д.). Система, соответственно, выбрасывает вам найденные варианты.

Как получить работу?

Румынские работодатели и агентства по трудоустройству переформатируют свою работу в связи с наплывом украинок, вынужденных покинуть свою родину в условиях войны. Женщины смогут работать в торговли, сфере обслуживания, логистике, отрасли e-commerce, на предприятиях пищевой промышленности.

Подробную информацию об условиях трудоустройства вы можете узнать по ссылке.

Полезные контакты

Дополнительную информацию можно получить:

(+4) 0219590 — Румынская пограничная полиция;

Румынская пограничная полиция; (+4) 0214107513 — Главная инспекция по вопросам иммиграции;

Главная инспекция по вопросам иммиграции; 112 — Служба экстренной помощи;

Служба экстренной помощи; 119 — Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи)

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

В Бельгии перевозят украинцев без платы за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, а также рассказывали об особенностях въезда беженцев в Германию.