Між Прагою та Києвом почне курсувати поїзд: скільки коштують квитки

Розповідаємо, як українці можуть повернутись із Чехії додому поїздом і скільки буде коштувати поїздка

Українці зможуть повернутися додому потягом із Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українців, які через велику війну з Росією залишили рідні будинки і поїхали до Європи, а тепер хочуть повернутися назад, запустять регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Зазначається, що потяги чеського перевізника RegioJet почнуть курсувати з 11 червня. Пасажири зможуть їздити без жодних обмежень.

Скільки коштує поїздка

Для пасажирів з українським паспортом квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва – 639 крон (близько 25 євро).

"RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутись до родичів та друзів", – розповіла менеджер закордонних проектів RegioJet Тереза Птачкова.

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Поїзд до Польщі

Укрзалізниця відновила курсування поїзда Інтерсіті+ з Києва в польський Пшемишль. Пасажири можуть замовити квиток на сайті компанії, а також офіційних чат-ботах. Йдеться про соцмережі Viber, Telegram, Facebook та Apple Messages.

Квитки в Польщу можна замовити як онлайн, так і в касах, Австрію та Угорщину – тільки в касах.

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